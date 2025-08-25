Actualités
TKYDG du 31 mars
TKYDG du 31 mars

OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi soir (19h)

  • par David Hernandez

    • Après la trêve estivale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi soir. A partir de 19h, l’équipe de TKYDG accueillera Amaury Barlet pour parler de la victoire de l’OL contre Metz.

    Toutes les bonnes choses ont une fin mais c’est avant tout pour la bonne cause. Après des vacances bien méritées, votre émission hebdomadaire de "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi soir. Une premier numéro qui tournera logiquement autour de la victoire de l’OL contre Metz samedi (3-0). Pour en parler, l’équipe de TKYDG recevra un invité de choix avec Amaury Barlet, ancien formateur à l’Académie et qui vient récemment d’être nommé directeur sportif du CASCOL.

    L'Académie et le mercato au programme

    Présent au Parc OL samedi soir, l’entraîneur a pu voir son ancien protégé Khalis Merah faire ses débuts à la maison. L’occasion de parler de la formation à la lyonnaise et des critiques qui peuvent s’abattre ces derniers mois. Avec Razik Brikh, Enzo Reale et Nicolas Puydebois, la saison 2025-2026 de "Tant qu’il y aura des Gones" reprendra officiellement ce lundi soir à 19h. Rendez-vous donc sur les plateformes dont vous avez l’habitude que ce soit sur YouTube, TwitchTwitterLyon Capitale TV disponible via les opérateurs que sont Free ou SFR. On vous attend nombreux pour cette première.

