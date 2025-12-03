Ayant fait son retour à la compétition dimanche face à Nantes, Orel Mangala veut maintenant enchaîner. Si le processus se fait par étapes, le Belge pourra compter sur la Ligue Europa, puisqu’il faisait partie des noms couchés sur la liste en début de saison.

Ce fut un vrai soulagement. Après presque un an de galère, Orel Mangala a pu voir le bout du tunnel de sa longue blessure. Touché au ligament croisé à la fin janvier 2025, le milieu a mis dix mois pour retrouver la compétition, la faute à quelques complications à la fin de l’été notamment. Tout cela semble derrière le Belge désormais, qui a pu jouer quelques minutes dimanche lors d’OL - Nantes à Décines. Dix minutes seulement, mais qui valaient bien plus pour le Diable Rouge, comme il l’a confié.

Encore trois matchs européens

Après dix mois sans compétition, le retour va se faire en plusieurs étapes et Paulo Fonseca ne grillera pas son joueur trop rapidement. Le secteur de l’entrejeu reste assez fourni pour qu’Orel Mangala puisse revenir petit à petit et soit une vraie recrue après les fêtes de fin d’année. En ce sens, l’ancien de Nottingham Forest pourra compter sur la Ligue Europa pour trouver un peu de temps de jeu. Malgré sa blessure, l’OL l’avait inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la première phase de la compétition européenne. Mangala sera ainsi disponible pour les rencontres contre Go Ahead Eagles, Young Boys de Berne et le PAOK.