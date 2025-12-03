Actualités
Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
Orel Mangala buteur lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

De retour de blessure, Mangala (OL) pourra disputer la Ligue Europa

  • par David Hernandez

    • Ayant fait son retour à la compétition dimanche face à Nantes, Orel Mangala veut maintenant enchaîner. Si le processus se fait par étapes, le Belge pourra compter sur la Ligue Europa, puisqu’il faisait partie des noms couchés sur la liste en début de saison.

    Ce fut un vrai soulagement. Après presque un an de galère, Orel Mangala a pu voir le bout du tunnel de sa longue blessure. Touché au ligament croisé à la fin janvier 2025, le milieu a mis dix mois pour retrouver la compétition, la faute à quelques complications à la fin de l’été notamment. Tout cela semble derrière le Belge désormais, qui a pu jouer quelques minutes dimanche lors d’OL - Nantes à Décines. Dix minutes seulement, mais qui valaient bien plus pour le Diable Rouge, comme il l’a confié.

    Encore trois matchs européens

    Après dix mois sans compétition, le retour va se faire en plusieurs étapes et Paulo Fonseca ne grillera pas son joueur trop rapidement. Le secteur de l’entrejeu reste assez fourni pour qu’Orel Mangala puisse revenir petit à petit et soit une vraie recrue après les fêtes de fin d’année. En ce sens, l’ancien de Nottingham Forest pourra compter sur la Ligue Europa pour trouver un peu de temps de jeu. Malgré sa blessure, l’OL l’avait inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la première phase de la compétition européenne. Mangala sera ainsi disponible pour les rencontres contre Go Ahead EaglesYoung Boys de Berne et le PAOK.

    à lire également
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - 75 ans : une table Bernard Lacombe à la Brasserie Georges

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
    De retour de blessure, Mangala (OL) pourra disputer la Ligue Europa 16:00
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - 75 ans : une table Bernard Lacombe à la Brasserie Georges 15:10
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges "attend la réponse de l’OL" 14:20
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Cambriolage chez Lacazette (ex-OL) : un prévenu condamné 13:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er décembre en podcast  12:40
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : les derniers résultats internationaux 11:50
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Mata et Niakhaté finalement présents contre Le Havre ? 11:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : Rachid Ghezzal a repris avec le groupe 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jule Brand avec l'Allemagne
    Ligue des Nations : le bronze pour les Bleues, Brand battue en finale 09:30
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions 08:45
    Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
    Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL" 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : la date du passage fixée 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre 02/12/25
    Le logo de l'OL
    On connaît le montant des indemnités versées par l'OL pour son plan de départs volontaires 02/12/25
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 02/12/25
    Clément Guillot (Saint-Cyr Collonges) : "Affronter une Ligue 1, le souhait, tirer l'OL, un rêve" 02/12/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 02/12/25
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 02/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut