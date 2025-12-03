Actualités
Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
Anthony Réveillère, ancien latéral de l’OL (crédit : David Hernandez)

Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Présent pour le lever de rideau de l'OL Légendes dimanche à Décines, Anthony Réveillère avait le sourire. Pour Olympique-et-Lyonnais, l'ancien défenseur et président de l'association souligne l'importance de ces moments.

    Avant la victoire de l'OL contre Nantes, vous avez assuré le show contre Parme. Qu'est-ce qui ressort de ce lever de rideau ?

    Anthony Réveillère : C'était sympa pour l'occasion, les 75 ans du club, et puis avec le public, avec un peu d'ambiance, avec les supporters, c'était cool. La victoire, c'est anecdotique, mais c'est bien. On était menés et on avait pu chercher la victoire.

    Il y a pas mal de jeunes retraités dans cet OL Légendes. On voit que ça joue encore un peu...

    Oui, ça va (rires). On ne sait pas trop où on en est physiquement, c'est toujours un peu le point d'interrogation, mais dans l'ensemble, ça va. Et on avait du monde quand même pour se relayer.

    "Avec l'amour des supporters, on sait qu'on est à la maison"

    L'association OL Légendes a été relancée au printemps. C'est le troisième match, c'est bien parti pour durer ?

    Oui, oui. Après, c'est vrai qu'elle était en stand-by avec le Covid notamment. Et puis, il y a eu aussi le changement de direction. Mais ç'a été relancé pour le plus grand bonheur de tout le monde et des anciens. Le plus important, c'est d'arriver justement à organiser ce genre d'événements pour prendre le temps de se retrouver, discuter et se remémorer des bons moments.

    Les ovations avant, pendant et après le match montrent aussi que vous n'êtes pas oubliés et que votre trace reste...

    Oui, même si on ne vient pas pour ça. Mais on sait que chacun écrit un petit peu son histoire avec l'OL. Mais c'est exact qu'on est toujours bien accueillis avec les supporters. On sait qu'on est à la maison et qu'ils ont toujours un petit mot gentil. Donc on a pris le temps aussi de s'arrêter, de signer les autographes et de prendre des photos.

    "On ne parle que de foot à l'OL en ce moment et ça fait du bien"

    Quel bilan faites-vous de cette première partie de saison de l'OL ?

    Ils ont fait un bon début de saison. Là, c'est vrai qu'avec les blessés, les suspendus, c'était un peu plus compliqué. Ça prend moins de points et donne moins de résultats. Mais vu qu'on avait pris de l'avance, notamment en championnat. Et c'est vrai qu'en Ligue Europa, ils font le job, donc ça, c'est plutôt bien pour justement se qualifier le plus tôt possible. Je dirais que depuis le début d'été, où ils savent qu'il reste à jouer en Ligue 1 et surtout avec Michele Kang, on sent que tout est apaisé. On ne parle maintenant que de football et ça fait du bien.

    à lire également
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions
    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - mer 3 Déc 25 à 8 h 34

      D’aillleurs ça parle moins foot dans d’autres club en ce moment.
      Incroyable ce qu’il se passe à Nice….
      Haise qui part….Celui-ci dans 1 mois il entraîne Monaco vous allez voir 🙄
      Flo Maurice bousculé paraît-il, même si la violence est inexcusable les mecs sont payés pour cette exposition alors les entendre gémir dans les merdias c’est un peu abusé. Ils veulent aller contrôler les billets dans un train de banlieue pour voir ce que c’est que d’être bousculé ?
      Non vraiment le milieu du foot a perdu toute valeur populaire. Le fric a tout pourri..

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 3 Déc 25 à 8 h 36

        C'est tout a l'honneur de Franck Haise de démissionner et s'assoir sur ses indemnités .
        Rare sont les coach qui font ça , ils attendent en général de se faire virer pour toucher leur pactole , à l'instar d'un certain laurent Blanc ...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL - Botafogo : l’affacturage au centre des dissensions 08:45
    Anthony Réveillère, ancien latéral de l'OL
    Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL" 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : la date du passage fixée 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue, Ligue des champions... Le programme de l'OL Lyonnes en décembre 02/12/25
    Le logo de l'OL
    On connaît le montant des indemnités versées par l'OL pour son plan de départs volontaires 02/12/25
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce mardi 02/12/25
    Clément Guillot (Saint-Cyr Collonges) : "Affronter une Ligue 1, le souhait, tirer l'OL, un rêve" 02/12/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Mercato : début 2025, l'OL a donné plus de 7 M€ à Botafogo 02/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Evangelos Marinakis et John Textor
    OL - Mercato : les confessions de John Textor sur sa relation avec Nottingham Forest 02/12/25
    Vicki Becho avec l'équipe de France U20 contre le Japon
    OL Lyonnes : 8 Lyonnaises concernées, les derniers résultats des internationales 02/12/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    OL : le soulagement d'Orel Mangala 02/12/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lorient - OL à nouveau arbitré par Mathieu Vernice 02/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 02/12/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 02/12/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 02/12/25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 02/12/25
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 02/12/25
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 02/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut