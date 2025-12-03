Réveillère (OL Légendes) : "Chacun a écrit un peu l'histoire de l'OL"

Présent pour le lever de rideau de l'OL Légendes dimanche à Décines, Anthony Réveillère avait le sourire. Pour Olympique-et-Lyonnais, l'ancien défenseur et président de l'association souligne l'importance de ces moments.

Avant la victoire de l'OL contre Nantes, vous avez assuré le show contre Parme. Qu'est-ce qui ressort de ce lever de rideau ?

Anthony Réveillère : C'était sympa pour l'occasion, les 75 ans du club, et puis avec le public, avec un peu d'ambiance, avec les supporters, c'était cool. La victoire, c'est anecdotique, mais c'est bien. On était menés et on avait pu chercher la victoire.

Il y a pas mal de jeunes retraités dans cet OL Légendes. On voit que ça joue encore un peu...

Oui, ça va (rires). On ne sait pas trop où on en est physiquement, c'est toujours un peu le point d'interrogation, mais dans l'ensemble, ça va. Et on avait du monde quand même pour se relayer.

"Avec l'amour des supporters, on sait qu'on est à la maison"

L'association OL Légendes a été relancée au printemps. C'est le troisième match, c'est bien parti pour durer ?

Oui, oui. Après, c'est vrai qu'elle était en stand-by avec le Covid notamment. Et puis, il y a eu aussi le changement de direction. Mais ç'a été relancé pour le plus grand bonheur de tout le monde et des anciens. Le plus important, c'est d'arriver justement à organiser ce genre d'événements pour prendre le temps de se retrouver, discuter et se remémorer des bons moments.

Les ovations avant, pendant et après le match montrent aussi que vous n'êtes pas oubliés et que votre trace reste...

Oui, même si on ne vient pas pour ça. Mais on sait que chacun écrit un petit peu son histoire avec l'OL. Mais c'est exact qu'on est toujours bien accueillis avec les supporters. On sait qu'on est à la maison et qu'ils ont toujours un petit mot gentil. Donc on a pris le temps aussi de s'arrêter, de signer les autographes et de prendre des photos.

"On ne parle que de foot à l'OL en ce moment et ça fait du bien"

Quel bilan faites-vous de cette première partie de saison de l'OL ?

Ils ont fait un bon début de saison. Là, c'est vrai qu'avec les blessés, les suspendus, c'était un peu plus compliqué. Ça prend moins de points et donne moins de résultats. Mais vu qu'on avait pris de l'avance, notamment en championnat. Et c'est vrai qu'en Ligue Europa, ils font le job, donc ça, c'est plutôt bien pour justement se qualifier le plus tôt possible. Je dirais que depuis le début d'été, où ils savent qu'il reste à jouer en Ligue 1 et surtout avec Michele Kang, on sent que tout est apaisé. On ne parle maintenant que de football et ça fait du bien.