Lundi soir, les joueurs de Saint-Cyr Collonges étaient réunis pour assister au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Tous ont explosé de joie en apprenant le nom de leur futur adversaire, l'OL.

C'est aussi ce qui fait le charme de cette compétition unique. Des moments de joie de footballeurs amateurs qui obtiennent l'opportunité d'une vie de défier des professionnels. Lundi soir, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de nous a permis d'assister à plusieurs belles scènes de liesse. L'entrée des formations de Ligue 1 dans le tournoi a même accentué le phénomène. C'était notamment le cas dans les infrastructures de Saint-Cyr Collonges.

Équipe de Régional 1, elle avait déjà réussi la meilleure performance de son histoire en atteignant ce 9e tour. Et les hommes de Clément Guillot rêvent encore plus grand. Ils rencontreront l'Olympique lyonnais pour un derby rhodanien qui ravira tout le monde. On a pu le voir sur les vidéos partagées par le club sur les réseaux sociaux, avec des joueurs hurlant leur bonheur au moment de découvrir le nom de leur futur adversaire.

La "consécration" pour Saint-Cyr Collonges

Un moment historique pour le président, Hassan Baba-Arbi, et ses troupes, qui ne pouvaient espérer mieux. "Pour nous, c'est la consécration avec ce 32e de finale. Jamais nous n'avions été aussi loin. On se disait que quitte à sortir, autant affronter une grosse écurie de Ligue 1 ou de Ligue 2. Et lorsqu'on me dit que c'est l'OL, je suis obligé de lever les bras car c'est à côté, et c'est aussi notre club de cœur, reconnaissait le dirigeant. Il y a beaucoup d'émotions, et je suis sûr qu'actuellement, l'équipe a vécu la même chose que moi." Il ne croyait pas si bien dire.

Reste maintenant à organiser ce match, à Décines ou ailleurs, puisque le stade des Combes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'est pas homologué. Ce sera tout l'enjeu des prochains jours, avant le week-end du 20 décembre, au cours duquel se tiendra cette affiche.