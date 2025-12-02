Actualités
L'équipe de Saint-Cyr Collonges
L’équipe de Saint-Cyr Collonges (@Saint-Cyr Collonges)

Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Lundi soir, les joueurs de Saint-Cyr Collonges étaient réunis pour assister au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Tous ont explosé de joie en apprenant le nom de leur futur adversaire, l'OL.

    C'est aussi ce qui fait le charme de cette compétition unique. Des moments de joie de footballeurs amateurs qui obtiennent l'opportunité d'une vie de défier des professionnels. Lundi soir, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de nous a permis d'assister à plusieurs belles scènes de liesse. L'entrée des formations de Ligue 1 dans le tournoi a même accentué le phénomène. C'était notamment le cas dans les infrastructures de Saint-Cyr Collonges.

    Équipe de Régional 1, elle avait déjà réussi la meilleure performance de son histoire en atteignant ce 9e tour. Et les hommes de Clément Guillot rêvent encore plus grand. Ils rencontreront l'Olympique lyonnais pour un derby rhodanien qui ravira tout le monde. On a pu le voir sur les vidéos partagées par le club sur les réseaux sociaux, avec des joueurs hurlant leur bonheur au moment de découvrir le nom de leur futur adversaire.

    La "consécration" pour Saint-Cyr Collonges

    Un moment historique pour le président, Hassan Baba-Arbi, et ses troupes, qui ne pouvaient espérer mieux. "Pour nous, c'est la consécration avec ce 32e de finale. Jamais nous n'avions été aussi loin. On se disait que quitte à sortir, autant affronter une grosse écurie de Ligue 1 ou de Ligue 2. Et lorsqu'on me dit que c'est l'OL, je suis obligé de lever les bras car c'est à côté, et c'est aussi notre club de cœur, reconnaissait le dirigeant. Il y a beaucoup d'émotions, et je suis sûr qu'actuellement, l'équipe a vécu la même chose que moi." Il ne croyait pas si bien dire.

    Reste maintenant à organiser ce match, à Décines ou ailleurs, puisque le stade des Combes à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'est pas homologué. Ce sera tout l'enjeu des prochains jours, avant le week-end du 20 décembre, au cours duquel se tiendra cette affiche.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 10:10
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 09:25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 08:40
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 08:00
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Coupe de France : l'OL affrontera Saint-Cyr Collonges en 32es de finale 01/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Satriano s'offre un beau cadeau pour les 75 ans du club 01/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse 01/12/25
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fofana, un retour repoussé ? 01/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Coupe de France : l’OL connaitra son adversaire des 32es ce lundi (19h) 01/12/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : un doublé pour Dumornay, sept Lyonnaises en piste 01/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon 01/12/25
    Alexandre Lacazette avec Anthony Lopes lors d'OL - Monaco en 2016
    OL - Nantes (3-0) : Lopes et Lacazette sont venus saluer les Lyonnais dans le vestiaire 01/12/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois 01/12/25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : c'est officiel, Fonseca peut de nouveau s'asseoir sur un banc en Ligue 1 01/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint 01/12/25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    Personne ne fait mieux que l’OL défensivement en Europe 01/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut