Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet

  • par Gwendal Chabas

    • Au retour de la trêve internationale, l'OL Lyonnes ira à Dijon samedi. Un match dirigé par une jeune arbitre, Morgane Chignard, que les Lyonnaises ont déjà croisée.

    La coupure n'est pas pour tout de suite pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Avant les vacances de fin d'année, le groupe de Jonatan Giraldez devra s'employer à plusieurs reprises. Il lui reste cinq matchs avant la prochaine trêve, avec une reprise des festivités dès samedi du côté de Dijon. Une rencontre programmée à 17 heures dans le cadre de la 9e journée de Première Ligue.

    Le DFCO est 6e de D1

    Toujours invaincu, le club rhodanien a l'intention de poursuivre sur cette dynamique implacable en championnat, deux semaines après le 5 - 0 infligé à Strasbourg. On pourrait y découvrir une belle adversité, puisque le DFCO est actuellement 6e. Surtout après la pause internationale, où il faut savoir ménager les organismes tout en retrouvant ses repères.

    Au milieu de cette affiche, pour la diriger, nous retrouverons Morgane Chignard, arbitre de 29 ans. Celle qui est aussi kinésithérapeute à Tour a déjà dirigé une partie des Fenottes cette saison, lors du 8-1 à Lens début octobre. Au stade Gaston Gérard, cette ancienne footballeuse sera épaulée par Sarah Degage et Valérie Todeschini, ses assistantes. La remplaçante en cas de pépin physique sera Joana Das Neves.

    à lire également
    OL Lyonnes : pour leurs débuts dans la Coupe U18, les Fenottes iront à Nîmes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : Saint-Cyr Collonges tout heureux d'affronter l'OL 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes avec Morgane Chignard au sifflet 10:10
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Coupe de France : où se jouera Saint-Cyr Collonges - OL ? 09:25
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Abner, Tessmann, nouveau système... Une semaine qui ouvre des perspectives pour l'OL 08:40
    Saël Kumbedi (OL) avec l'équipe de France U19 @Marbella Football Center
    Mercato - OL : l'option d'achat de Wolfsburg pour Kumbedi serait levée 08:00
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    OL : un programme encore chargé avant les fêtes 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Coupe de France : l'OL affrontera Saint-Cyr Collonges en 32es de finale 01/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Satriano s'offre un beau cadeau pour les 75 ans du club 01/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : dix mois plus tard, Mangala a de nouveau foulé une pelouse 01/12/25
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : Fofana, un retour repoussé ? 01/12/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Coupe de France : l’OL connaitra son adversaire des 32es ce lundi (19h) 01/12/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : un doublé pour Dumornay, sept Lyonnaises en piste 01/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 limitent la casse à Dijon 01/12/25
    Alexandre Lacazette avec Anthony Lopes lors d'OL - Monaco en 2016
    OL - Nantes (3-0) : Lopes et Lacazette sont venus saluer les Lyonnais dans le vestiaire 01/12/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois 01/12/25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : c'est officiel, Fonseca peut de nouveau s'asseoir sur un banc en Ligue 1 01/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint 01/12/25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    Personne ne fait mieux que l’OL défensivement en Europe 01/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut