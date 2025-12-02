Au retour de la trêve internationale, l'OL Lyonnes ira à Dijon samedi. Un match dirigé par une jeune arbitre, Morgane Chignard, que les Lyonnaises ont déjà croisée.

La coupure n'est pas pour tout de suite pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Avant les vacances de fin d'année, le groupe de Jonatan Giraldez devra s'employer à plusieurs reprises. Il lui reste cinq matchs avant la prochaine trêve, avec une reprise des festivités dès samedi du côté de Dijon. Une rencontre programmée à 17 heures dans le cadre de la 9e journée de Première Ligue.

Le DFCO est 6e de D1

Toujours invaincu, le club rhodanien a l'intention de poursuivre sur cette dynamique implacable en championnat, deux semaines après le 5 - 0 infligé à Strasbourg. On pourrait y découvrir une belle adversité, puisque le DFCO est actuellement 6e. Surtout après la pause internationale, où il faut savoir ménager les organismes tout en retrouvant ses repères.

Au milieu de cette affiche, pour la diriger, nous retrouverons Morgane Chignard, arbitre de 29 ans. Celle qui est aussi kinésithérapeute à Tour a déjà dirigé une partie des Fenottes cette saison, lors du 8-1 à Lens début octobre. Au stade Gaston Gérard, cette ancienne footballeuse sera épaulée par Sarah Degage et Valérie Todeschini, ses assistantes. La remplaçante en cas de pépin physique sera Joana Das Neves.