Face à Strasbourg, l'OL Lyonnes n'a pas pris de coup de froid

  • par David Hernandez
    • Dans le froid glacial du Parc OL, l'OL Lyonnes a poursuivi son sans-faute en Première Ligue (5-0). Ce fut poussif pendant une mi-temps contre Strasbourg, mais les Lyonnaises ont bien réagi après le nul en Ligue des champions.

    Il fallait être courageux pour prendre place dans la tribune du Parc OL ce samedi soir. Il était pourtant quelques milliers à avoir répondu présents pour encourager l'OL Lyonnes à 21h face à Strasbourg. Ce sont peut-être eux les hommes et femmes de ce match de la 8e journée de Première Ligue, tant le spectacle sur le terrain n'a pas donné de quoi se réchauffer pendant de longues minutes. Trois jours après le nul frustrant en Ligue des champions, les joueuses de Jonatan Giraldez ont relevé la tête avec une victoire logique. Mais, on ne peut pas dire qu'il y a eu de quoi se rassurer pendant une mi-temps avant la trêve internationale.

    Katoto sort sur blessure à la demi-heure de jeu

    L'entraîneur espagnol avait pourtant choisi de (presque) tout changer par rapport à la Juventus Turin. Seule Wendie Renard enchaînait une deuxième titularisation en trois jours. Les entrantes plutôt à leur avantage en Italie allaient-elles donner un nouveau souffle à l'OL Lyonnes ? Pendant 45 minutes, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Une frappe de Katoto, sortie sur blessure peu avant la demi-heure de jeu, repoussée sur la ligne (17e) mais ce fut bien le RCSA qui avait eu la plus grosse occasion dès la 7e minute sur corner. Il a fallu que Micah sorte deux gros arrêts pour éviter de retomber dans les travers piémontais. Finalement, l'OL Lyonnes a fait mal à Strasbourg à des moments cruciaux.

    Brand a provoqué

    Juste avant la mi-temps avec une frappe en pivot de Vicki Becho (1-0, 45e) puis trois minutes avant l'heure de jeu suite à un bon mouvement de Jule Brand et un centre dévié par Chaney dans son propre but (2-0, 57e). En faisant le break, les Lyonnaises ont pu respirer un peu mieux et Brand y est finalement allée de son propre but, douze minutes plus tard (3-0, 69e). Le moment choisi par Giraldez pour faire tourner avec un double changement avec les entrées de Yohannes et Dumornay puis Chawinga et Tarciane à la 80e. La Brésilienne, peu dans son assiette à Turin, a alourdi le score sur une tête à la suite d'un corner de Svava (4-0, 84e), avant qu'Ada Hegerberg ne soit récompensée sur un ballon déposé par Yohannes (5-0, 88e). L'OL Lyonnes a fait le métier et reste en tête avant de partir en sélection.

