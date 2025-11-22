Actualités
OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze

  • par David Hernandez
  • 27 Commentaires

    • Trois jours après le nul frustrant contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes est de retour à Décines en championnat. Face à Strasbourg, Jonatan Giraldez a décidé de changer presque toutes ses joueuses. Wendie Renard est l'unique survivante du onze aligné à Turin.

    On commence à le connaitre. Dans les semaines à plusieurs matchs, Jonatan Giraldez n'est pas du genre à prendre des pincettes pour ses deux équipes alignées. Il a encore été fidèle à sa réputation ce samedi soir (21h) face à Strasbourg. Trois jours après le nul (3-3) contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes se présente avec un onze complètement différent de celui aligné dans le Piémont. A une exception près : Wendie Renard. La capitaine est la seule rescapée parmi les titulaires pour cette rencontre de la 8e journée de Première Ligue.

    Pour le reste, tous les noms ont changé entre la Ligue des champions et championnat, comme pour répondre à ce besoin de concerner tout le monde. Aucune surprise donc à voir Micah prendre la place d'Endler dans le but lyonnais ou que les entrantes à Turin comme Shrader, Sombath et Katoto commencent d'entrée de jeu. Pour ce qui est de créer des automatismes, il faudra sûrement repasser avec Giraldez sur cette première partie de saison, mais au moins, tout le groupe de l'OL Lyonnes a la possibilité de prouver. Ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée.

    La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Renard (cap), Svava - Benyahia, Damaris, Shrader - Becho, Katoto, Brand

    à lire également
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre
    27 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - sam 22 Nov 25 à 20 h 12

      C'est l'équipe bis en fait.
      Meilleure que l'équipe 1 ?

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - sam 22 Nov 25 à 20 h 12

      Ma compo était proche de celle alignée ! les coiffeuses, à vos ciseaux et peignes !

      Je disais ça :
      "Si on met Damaris à la récup et Melchie + Inès derrière l'attaque Jule - MAK et Vicky, on peut se passer d'elle et la laisser se reposer un peu.(en parlant de Lindsey)
      Derrière, oui j'aimerai revoir Micah dans les buts, Lawrence, Alice, Wendie et Svava."
      J'ai hésité pour Melchie, ma seule erreur.

      Signaler
      1. seb.66
        seb.66 - sam 22 Nov 25 à 20 h 20

        Salut dede !
        On a la même vision il me semble...

        Signaler
        1. dede74
          dede74 - sam 22 Nov 25 à 20 h 25

          Salut seb,

          Oui et pourtant, on est loin l'un de l'autre !

    3. Avatar
      undeuxtrois - sam 22 Nov 25 à 20 h 13

      Bonne compo. Rentrées d'Ada, Melchie, Bacha et Chawinga en 2e période histoire de terminer le boulot. Bon courage à Strasbourg.

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - sam 22 Nov 25 à 20 h 22

        Elles auront intérêt à courir pour se réchauffer et mettre les bonnets chauffants !

        Signaler
    4. seb.66
      seb.66 - sam 22 Nov 25 à 20 h 21

      Du coup Wendie pourra peut-être jouer à gauche.

      Signaler
    5. dede74
      dede74 - sam 22 Nov 25 à 20 h 26

      Un "chasseur de liens" va t-il nous en trouver un bien ? merci d'avance.

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 20 h 42

        dede,
        chignol et OL-91 ont un lien en commun .
        Si je peux dire ! 😉
        Mais ça ne nous regarde pas ...

        Signaler
    6. isabielle
      isabielle - sam 22 Nov 25 à 20 h 36

      dede : chignol a mis ce lien sur l'article de l'arbitre ... ?
      https://tinyurl.com/3yt6jdnw

      Signaler
      1. chignol
        chignol - sam 22 Nov 25 à 21 h 05

        Il fonctionne mal à l'instant T.
        Une alternative : https://www.youtube.com/watch?v=KjMuDiXZ6hc

        Signaler
    7. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 20 h 38

      Ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée " !...
      Ah ben non ! Le kangourou faisait des " copiés- collés" de ses feuilles de matchs !....😡
      Bon, perso j'aime assez cette compo, épi je vais compter les passes en arrière de Damaris ! 😜

      Signaler
    8. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 20 h 51

      Comme prévu défense à 5 chez les alsaciennes, plus milieu défensif.
      Le traditionnel bloc bas habituel en ligue 1, à vous de jouer les filles, et soyez patientes !

      Signaler
    9. janot06
      janot06 - sam 22 Nov 25 à 20 h 55

      Je vais faire une infidélité à nos Fenottes, désolé.
      Je vais regarder France-Australie en rugby, mais je jetterai de temps à autre un œil sur le score.
      Bon match et je ne doute pas du succès final de nos couleurs.

      Signaler
    10. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 22 Nov 25 à 20 h 58

      Moi j'attends un peu plus tard pour cause de garderie 😅

      Signaler
    11. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 21 h 08

      Merci Micah ! 👍

      Signaler
    12. seb.66
      seb.66 - sam 22 Nov 25 à 21 h 11

      Pas mal cette gardienne !

      Signaler
    13. OL-91
      OL-91 - sam 22 Nov 25 à 21 h 11

      Personne pour un beau centre en retrait !

      Signaler
    14. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 21 h 14

      Grrrrrr, nos corners ! 😡
      Une seule tireure vous manque, et tout est...

      Signaler
    15. chignol
      chignol - sam 22 Nov 25 à 21 h 17

      Ca y est dédé (74), c'est débloqué : https://tinyurl.com/3yt6jdnw

      Signaler
    16. OL-91
      OL-91 - sam 22 Nov 25 à 21 h 17

      MAK encore chez Picard !

      Signaler
    17. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 21 h 18

      Sauvetage sur la ligne, dommage pour MAK.
      Bon boulot de Brand.

      Signaler
    18. Avatar
      JackP - sam 22 Nov 25 à 21 h 21

      En jouant par les ailes ça va finir par passer

      Signaler
    19. OL-91
      OL-91 - sam 22 Nov 25 à 21 h 22

      Il faut qu'elles comprennent que sur les centres, il ne faut pas être derrières les défenseurs.

      Signaler
    20. seb.66
      seb.66 - sam 22 Nov 25 à 21 h 22

      Pauvre Lawrence...

      Signaler
    21. OL-91
      OL-91 - sam 22 Nov 25 à 21 h 26

      Wendie a perdu la mire.

      Signaler
    22. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 22 Nov 25 à 21 h 28

      MK remplacée par Ada .
      Pb isquio ?...

      Signaler

    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze 20:03
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre 19:01
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes" 16:50
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve 16:00
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 15:10
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 14:20
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 13:30
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 12:40
