Trois jours après le nul frustrant contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes est de retour à Décines en championnat. Face à Strasbourg, Jonatan Giraldez a décidé de changer presque toutes ses joueuses. Wendie Renard est l'unique survivante du onze aligné à Turin.
On commence à le connaitre. Dans les semaines à plusieurs matchs, Jonatan Giraldez n'est pas du genre à prendre des pincettes pour ses deux équipes alignées. Il a encore été fidèle à sa réputation ce samedi soir (21h) face à Strasbourg. Trois jours après le nul (3-3) contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes se présente avec un onze complètement différent de celui aligné dans le Piémont. A une exception près : Wendie Renard. La capitaine est la seule rescapée parmi les titulaires pour cette rencontre de la 8e journée de Première Ligue.
Pour le reste, tous les noms ont changé entre la Ligue des champions et championnat, comme pour répondre à ce besoin de concerner tout le monde. Aucune surprise donc à voir Micah prendre la place d'Endler dans le but lyonnais ou que les entrantes à Turin comme Shrader, Sombath et Katoto commencent d'entrée de jeu. Pour ce qui est de créer des automatismes, il faudra sûrement repasser avec Giraldez sur cette première partie de saison, mais au moins, tout le groupe de l'OL Lyonnes a la possibilité de prouver. Ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée.
La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Renard (cap), Svava - Benyahia, Damaris, Shrader - Becho, Katoto, Brand
C'est l'équipe bis en fait.
Meilleure que l'équipe 1 ?
Ma compo était proche de celle alignée ! les coiffeuses, à vos ciseaux et peignes !
Je disais ça :
"Si on met Damaris à la récup et Melchie + Inès derrière l'attaque Jule - MAK et Vicky, on peut se passer d'elle et la laisser se reposer un peu.(en parlant de Lindsey)
Derrière, oui j'aimerai revoir Micah dans les buts, Lawrence, Alice, Wendie et Svava."
J'ai hésité pour Melchie, ma seule erreur.
Salut dede !
On a la même vision il me semble...
Salut seb,
Oui et pourtant, on est loin l'un de l'autre !
Bonne compo. Rentrées d'Ada, Melchie, Bacha et Chawinga en 2e période histoire de terminer le boulot. Bon courage à Strasbourg.
Elles auront intérêt à courir pour se réchauffer et mettre les bonnets chauffants !
Du coup Wendie pourra peut-être jouer à gauche.
Un "chasseur de liens" va t-il nous en trouver un bien ? merci d'avance.
dede,
chignol et OL-91 ont un lien en commun .
Si je peux dire ! 😉
Mais ça ne nous regarde pas ...
dede : chignol a mis ce lien sur l'article de l'arbitre ... ?
https://tinyurl.com/3yt6jdnw
Il fonctionne mal à l'instant T.
Une alternative : https://www.youtube.com/watch?v=KjMuDiXZ6hc
Ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée " !...
Ah ben non ! Le kangourou faisait des " copiés- collés" de ses feuilles de matchs !....😡
Bon, perso j'aime assez cette compo, épi je vais compter les passes en arrière de Damaris ! 😜
Comme prévu défense à 5 chez les alsaciennes, plus milieu défensif.
Le traditionnel bloc bas habituel en ligue 1, à vous de jouer les filles, et soyez patientes !
Je vais faire une infidélité à nos Fenottes, désolé.
Je vais regarder France-Australie en rugby, mais je jetterai de temps à autre un œil sur le score.
Bon match et je ne doute pas du succès final de nos couleurs.
Moi j'attends un peu plus tard pour cause de garderie 😅
Merci Micah ! 👍
Pas mal cette gardienne !
Personne pour un beau centre en retrait !
Grrrrrr, nos corners ! 😡
Une seule tireure vous manque, et tout est...
Ca y est dédé (74), c'est débloqué : https://tinyurl.com/3yt6jdnw
MAK encore chez Picard !
Sauvetage sur la ligne, dommage pour MAK.
Bon boulot de Brand.
En jouant par les ailes ça va finir par passer
Il faut qu'elles comprennent que sur les centres, il ne faut pas être derrières les défenseurs.
Pauvre Lawrence...
Wendie a perdu la mire.
MK remplacée par Ada .
Pb isquio ?...