Trois jours après le nul frustrant contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes est de retour à Décines en championnat. Face à Strasbourg, Jonatan Giraldez a décidé de changer presque toutes ses joueuses. Wendie Renard est l'unique survivante du onze aligné à Turin.

On commence à le connaitre. Dans les semaines à plusieurs matchs, Jonatan Giraldez n'est pas du genre à prendre des pincettes pour ses deux équipes alignées. Il a encore été fidèle à sa réputation ce samedi soir (21h) face à Strasbourg. Trois jours après le nul (3-3) contre la Juventus Turin, l'OL Lyonnes se présente avec un onze complètement différent de celui aligné dans le Piémont. A une exception près : Wendie Renard. La capitaine est la seule rescapée parmi les titulaires pour cette rencontre de la 8e journée de Première Ligue.

Pour le reste, tous les noms ont changé entre la Ligue des champions et championnat, comme pour répondre à ce besoin de concerner tout le monde. Aucune surprise donc à voir Micah prendre la place d'Endler dans le but lyonnais ou que les entrantes à Turin comme Shrader, Sombath et Katoto commencent d'entrée de jeu. Pour ce qui est de créer des automatismes, il faudra sûrement repasser avec Giraldez sur cette première partie de saison, mais au moins, tout le groupe de l'OL Lyonnes a la possibilité de prouver. Ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée.

La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Renard (cap), Svava - Benyahia, Damaris, Shrader - Becho, Katoto, Brand