Dans le nul frustrant contre la Juventus Turin, Jonatan Giraldez n’était pas content de la première mi-temps de l’OL Lyonnes. Mais le coach a souligné la réaction d’orgueil, symbolisée par l’impact des entrantes, qui devraient débuter ce samedi (21h).

Il n’a pas forcément poussé une grosse gueulante, mais il avait le regard noir à la mi-temps de Juventus Turin - OL Lyonnes (3-3), mercredi soir. Il y avait de quoi, tant Jonatan Giraldez n’a pas reconnu son équipe dans le Piémont. Une semaine après avoir impressionné contre Wolfsburg avec ce sentiment de rouleau compresseur pendant 45 minutes, les Lyonnaises ont complètement déjoué en Italie, malgré 70% de possession. Mais trois transitions rapides turinoises et un certain attentisme rhodanien ont permis à la Juve de mener 3-0 à la pause. Une première sous Giraldez. "La première mi-temps face à la Juventus était mauvaise. Ce n’était pas seulement défensivement, mais aussi offensivement. Il a donc fallu changer des choses", nous confiait le coach vendredi.

"Toutes les joueuses ont l'opportunité d'avoir des minutes"

Le nul n'a pas altéré la confiance chez les Fenottes, malgré la frustration de cette première mi-temps ratée. Il fallait de toute façon rapidement passer à autre chose car ce samedi (21h), l’OL Lyonnes affronte Strasbourg à Décines*. Un match qui s’annonce « différent » de celui en Ligue des champions, mais toujours face à un bloc compact. Néanmoins, Jonatan Giraldez compte s’appuyer sur les bonnes choses qui ont été faites à Turin. Car il y en a eu avec "de la réaction en deuxième mi-temps, nous avons mieux joué au football."

Cela s’explique notamment par le coaching opéré par l’Espagnol avec les entrées de Korbin Shrader et Alice Sombath dès le retour des vestiaires, puis celles de Marie-Antoinette Katoto et Jule Brand à l’heure de jeu. Des entrantes qui ont eu un impact sur la physionomie du match. "Les joueuses ont eu la capacité mentale de mettre la première mi-temps de côté. Toutes les joueuses sont importantes, que ce soit celles qui commencent ou celles qui entrent. L’impact a été positif avec Inès (Benyahia) aussi. Elles auront toutes l’opportunité de jouer des minutes et il faut la saisir." Ce samedi, face à Strasbourg, Giraldez va en profiter pour faire tourner, en comptant sur l’état d’esprit des remplaçantes d’hier.

