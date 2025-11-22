Avec un calendrier favorable sur le papier, l’OL va devoir faire le plein de points. Encore faut-il ne pas prendre ces matchs à la légère et mettre la même intensité que face aux gros.

Cinq points quinze possibles. Non, il n’est pas question du bilan de l’AJ Auxerre mais bien de celui de l’OL entre les trêves d’octobre et celle de novembre. Après un démarrage tambour battant, la formation lyonnaise a accusé le coup durant l’automne. Sur le papier pourtant, rien ne laissait penser à un tel bilan comptable en affrontant Nice, le Paris FC ou encore Brest. Chaque contre-performance a donné lieu à son lot de justifications, mais à l’arrivée, l’OL a laissé de précieux points en route. Chose qui ne devra pas arriver dans ce dernier bloc de 2025. Avec Auxerre ce dimanche (15h), le FC Nantes, Lorient et Le Havre, les joueurs de Paulo Fonseca affrontent trois des quatre derniers de la Ligue 1. Vraiment un cadeau pour le club rhodanien ?

"C'est une question mentale et j'en parle aux joueurs"

Depuis le début de la saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont avant tout brillé contre les "gros", même dans la défaite face au PSG il y a deux semaines. Contre les "petits", ce fut une autre histoire, à l’image du nul contre le PFC après avoir mené 3-0 à une demi-heure de la fin. Alors est-ce que ce quatuor du bas de tableau peut-être un cadeau empoisonné ?

Paulo Fonseca est conscient des difficultés de son groupe dans ce genre de confrontations et a tenté d’y apporter une explication. "Nos quatre prochains matchs ne seront pas contre les meilleures équipes, et nous avons jusque-là fait mieux contre les grandes équipes que les autres. C’est quelque chose qu’on doit comprendre, pour gagner aussi ces matches, parce que pour faire quelque chose de bien en Ligue 1, on doit faire de bons matches contre toutes les équipes. C’est mental, une question de concentration, on doit être focalisé pendant 90 minutes. Dernièrement, contre Toulouse ou le Paris FC, on s’est relâché, j’en parle beaucoup avec les joueurs."

Face au dernier de Ligue 1 qu’est l’AJA, l’OL pourrait penser la partie gagnée d’avance. Ce serait alors une très grosse erreur.