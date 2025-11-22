Actualités
Lassine Diarra, gardien de l'OL
Lassine Diarra, gardien de l'OL

Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Troisième gardien dans la hiérarchie à l’OL, Lassine Diarra garde la confiance du club lyonnais. Après une prolongation en août 2024, le Malien a signé une extension d’un an jusqu’en 2028.

    Durant l'été, il avait montré de belles choses, mais l'arrivée de Dominik Greif à la mi-août l'a logiquement fait reculer dans la hiérarchie des gardiens. À son avantage derrière Rémy Descamps pendant la préparation estivale, Lassine Diarra prend désormais son mal en patience en qualité de numéro 3. Avec quelques apparitions en réserve, le Malien reste avant tout un partenaire d'entraînement de Greif et Descamps, qui a fait son retour dans le groupe de l'OL il y a quelques matchs.

    Quel avenir pour le Malien ?

    Malgré une situation bloquée, Lassine Diarra se plait entre Rhône et Saône et ne compte pas plier bagage tout de suite. À 23 ans, le natif de Bamako vient de prolonger son contrat avec l'OL. Arrivé en 2023 en provenance de Châteauroux pour une saison, Diarra avait signé une première extension avec un contrat jusqu'en juin 2027. Un an et demi plus tard, le voilà à présent lié avec le club lyonnais pour une saison supplémentaire. Reste à savoir quel sera le réel avenir de Lassine Diarra au sein de l'OL.

    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - sam 22 Nov 25 à 9 h 04

      Possiblement futur numéro 2 si Descamps perd patience dans ce rôle.

