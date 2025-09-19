OL - Angers : Greif a cinq semaines pour éteindre tout débat

Remplaçant depuis son arrivée à l'OL à la mi-août, Dominik Greif attendait son heure pour connaitre sa première titularisation. Ce sera ce vendredi face à Angers (20h45), suite à la blessure à la main de Rémy Descamps.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. C'est vrai dans la vie et très souvent dans le football également. Une carrière ne tient qu'à peu de choses et un évènement peut tourner une situation complexe en un terrain bien moins hostile. C'est ce que vit l'OL ces derniers jours avec la question du gardien numéro 1. Presque tombé dans un cercle vicieux dans la concurrence entre Rémy Descamps et Dominik Greif, Paulo Fonseca a désormais l'avantage de ne plus avoir à faire de choix.

Quand la question était encore de savoir il y a une semaine si l'un allait jouer la Ligue 1 et l'autre la Ligue Europa, ce questionnement ne tient plus pour les semaines à venir. Touché à la main sur sa sortie au moment de l'égalisation de Rennes dimanche dernier, Descamps va manquer plus d'un mois de compétition. Mercredi matin, il avait forcément le masque au moment de quitter le GOLTC en voiture pendant que ses coéquipiers préparaient la venue d'Angers.

Des premiers pas sans la pression de Descamps dans le dos

Comme s'il ne connaissait que trop bien son métier, l'ancien Nantais avouait "croquer à pleines dents" l'opportunité qui lui avait été laissé sur les quatre premières journées. Comme si tout pouvait changer en un claquement de doigts. C'est un peu ce qu'il s'est passé en Bretagne et ce vendredi, c'est bien Dominik Greif qui gardera le but lyonnais. Un casse-tête en moins pour Fonseca qui n'aura plus de questions des journalistes sur ce rôle de numéro 1 sur les cinq prochains matchs. L'occasion également pour Greif d'éteindre ce débat une bonne fois pour toutes. Déjà confronté à cette situation à son arrivée à Majorque en 2022, le Slovaque pouvait penser que la mauvaise histoire allait se répéter.

Un rôle de numéro 1 bis qui n'était pas vraiment celui qu'on lui avait vendu durant les discussions en août dernier. "Comme je l'ai dit la semaine passée, Dominik est prêt pour jouer. Je suis très confiant. Il ne changera rien dans notre jeu. Il est un gardien très communicatif, qui a progressé avec le jeu au pied dans notre construction. Mais c'est aussi un gardien avec beaucoup d'expérience. Je suis totalement confiant." Il va certes devoir faire ses preuves, et dès Angers à 20h45, mais il n'aura pas cette pression d'être épié par son concurrent sur le banc à l'affût de la moindre petite erreur. Il a un mois pour prendre la mesure de ce rôle de titulaire et de montrer qu'il n'y a pas de concurrence qui puisse tenir.

"Techniquement, il est très rapide et très réactif"

Cela passera d'abord par une bonne première à domicile avec le soutien du public lyonnais, certainement attentif à ces premiers pas de Greif. Depuis cinq mois, l'international slovaque n'a joué qu'un amical le 31 juillet dernier et cela fait long pour un portier. Il va lui falloir retrouver des automatismes personnels, mais aussi avec ses nouveaux partenaires de jeu. Il y a bien eu des mises en place à Décines depuis un mois, mais rien ne remplace la compétition. La prestation de Dominik Greif sera forcément scrutée à la loupe, mais Paulo Fonseca semble convaincu que cette 5e journée de Ligue 1 est le bon moment. Même si cela intervient après un nouveau concours de circonstances.

Du haut de son presque double-mètre, Dominik Greif va devoir en imposer dans sa surface, là où Rémy Descamps avait plus de mal. À l'entraînement, l'utilisation du pied droit et gauche ne semble pas être un problème pour l'ancien Majorquin. "Techniquement, je peux dire qu'il est un gardien très rapide, très réactif. Quand il est arrivé ici, il a eu besoin de connaître notre jeu parce que nous utilisons beaucoup le gardien dans notre construction. Mais il a une forte personnalité. Il est un leader. Il communique beaucoup avec l'équipe." De quoi espérer voir un jeu encore plus fluide à l'OL ? C'est en tout cas la qualité qui avait tapé dans l'œil de la cellule de recrutement durant l'été.