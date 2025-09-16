Dimanche à Rennes, Rémy Descamps s'est blessé aux doigts sur l'égalisation rennaise. Le gardien devrait manquer un mois de compétition.

Une information qui fera grincer des dents dans le Rhône. Encore un peu plus, dira-t-on, après la non-sanction contre Anthony Rouault pour sa semelle sur Khalis Merah. Selon L'Équipe, Rémy Descamps, après avoir passé des examens médicaux ce mardi, souffre d'une lésion ligamentaire à un poignet.

Titulaire depuis le début de la préparation, il a joué les quatre premières affiches de Ligue 1, malgré le recrutement de Dominik Greif. Mais cette série va prendre fin vendredi face à Angers (20h45). Blessé, l'ancien Nantais devrait rester à l'infirmerie durant environ un mois. Son retour serait attendu après la trêve internationale d'octobre, à Nice, le 18 octobre (huitième journée).

Pas de faute pour les arbitres sur l'action

Cette mésaventure est due au coup de pied reçu lors du corner de l'égalisation rennaise. Sur cette action, Descamps intervient pour dégager le ballon qui traînait. Le défenseur Jérémie Jacquet lui a alors frappé dans les mains en voulant reprendre cette même balle. Une action qui, bien qu'il n'y ait pas hors-jeu, a été longuement revisionnée par la VAR.

Aucune faute pour les arbitres, même si le gardien de 29 ans s'est fait strapper par le staff durant la longue interruption qui a suivi. Déjà réduit à 10 après l'exclusion de Tyler Morton, l'OL a subi un autre coup de massue, avant de vivre un temps additionnel en enfer avec deux réalisations supplémentaires dans la besace. Dont une donnée contre son camp au portier, décidément malheureux jusqu'au bout.

À Greif de jouer

Pour les matchs à venir, la question ne se posera a priori plus pour Paulo Fonseca et ses adjoints. Greif, qui est arrivé cet été pour être numéro 1, occupera selon toute vraisemblance les cages lyonnaises face à Angers, puis lors des autres rencontres. Il fera ainsi ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ce qu'il devait attendre avec impatience.