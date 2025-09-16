Actualités
Rémy Descamps lors d'OL - Metz
Rémy Descamps lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines

  par Gwendal Chabas
  9 Commentaires

    • Dimanche à Rennes, Rémy Descamps s'est blessé aux doigts sur l'égalisation rennaise. Le gardien devrait manquer un mois de compétition.

    Une information qui fera grincer des dents dans le Rhône. Encore un peu plus, dira-t-on, après la non-sanction contre Anthony Rouault pour sa semelle sur Khalis Merah. Selon L'Équipe, Rémy Descamps, après avoir passé des examens médicaux ce mardi, souffre d'une lésion ligamentaire à un poignet.

    Titulaire depuis le début de la préparation, il a joué les quatre premières affiches de Ligue 1, malgré le recrutement de Dominik Greif. Mais cette série va prendre fin vendredi face à Angers (20h45). Blessé, l'ancien Nantais devrait rester à l'infirmerie durant environ un mois. Son retour serait attendu après la trêve internationale d'octobre, à Nice, le 18 octobre (huitième journée).

    Pas de faute pour les arbitres sur l'action

    Cette mésaventure est due au coup de pied reçu lors du corner de l'égalisation rennaise. Sur cette action, Descamps intervient pour dégager le ballon qui traînait. Le défenseur Jérémie Jacquet lui a alors frappé dans les mains en voulant reprendre cette même balle. Une action qui, bien qu'il n'y ait pas hors-jeu, a été longuement revisionnée par la VAR.

    Aucune faute pour les arbitres, même si le gardien de 29 ans s'est fait strapper par le staff durant la longue interruption qui a suivi. Déjà réduit à 10 après l'exclusion de Tyler Morton, l'OL a subi un autre coup de massue, avant de vivre un temps additionnel en enfer avec deux réalisations supplémentaires dans la besace. Dont une donnée contre son camp au portier, décidément malheureux jusqu'au bout.

    À Greif de jouer

    Pour les matchs à venir, la question ne se posera a priori plus pour Paulo Fonseca et ses adjoints. Greif, qui est arrivé cet été pour être numéro 1, occupera selon toute vraisemblance les cages lyonnaises face à Angers, puis lors des autres rencontres. Il fera ainsi ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ce qu'il devait attendre avec impatience.

    9 commentaires
    lekinslayer
      lekinslayer - mar 16 Sep 25 à 16 h 55

      Nan mais tranquille, il n'y avait pas faute sur Merah et pas faute sur Descamps selon la Varppart

      c'est vraiment une honte l'arbitrage de ce week end, même le rouge + pénalty de Lorient ne devraient pas exister

    RBV
      RBV - mar 16 Sep 25 à 16 h 55

      On pensait qu’avec le rouge oublié sur Merah, le HJ sur le but rennais, le rouge ultra sévère sur Morton, on avait fait le tour mais non…
      Y’a donc une énorme faute sur le gardien lyonnais sur l’égalisation de Rennes…
      On se souviendra que Rulli avait subit une agression DINGUE de la part de Tessman lors du match contre l’OM, avec un but annulé à la clef…
      Bref, l’OL encore bais…..par l’arbitrage français, comme d’habitude…

    Juni38
      Juni38 - mar 16 Sep 25 à 16 h 58

      😡
      Voilà , problème réglé pour le poste de gardien.
      Out pour un mois .
      Aucune faute bien entendu.
      S'il prend le pied dans la tête c'est pareil.

    Bioman
      Bioman - mar 16 Sep 25 à 16 h 59

      Peut-être une explication de son hésitation à sortir sur le 3ème but.

      A Greif de montrer ce qu'il a dans le ventre !

    leroilyon
      leroilyon - mar 16 Sep 25 à 17 h 00

      On va vivre encore une saison "bizarre" .

    vauban
      vauban - mar 16 Sep 25 à 17 h 01

      Et bien voilà pour qui sait attendre , Grief va vous montrer ce que Descamps ne sait pas faire ..
      Je n'aime pas cette passation de pouvoir du a une blessure , pour autant on se doit de compenser et attendons si c'était bien le messie ..

    gOLdorak
      gOLdorak - mar 16 Sep 25 à 17 h 09

      On en est donc, en un seul match, à un carton rouge oublié pour l'adversaire, à un carton rouge hyper-sévère pour nous, à un but validé malgré un hors-jeu évident et maintenant à un but validé malgré une agression sur le gardien (par le type qui aurait dû prendre un carton rouge).

      Mais à part ça, quand on dit que les arbitres français ont mis un contrat sur l'OL, on est parano.

      gg
        gg - mar 16 Sep 25 à 17 h 25

        hello,

        oui c'est de la paranoïa, ce que nous avons vécu et subi dimanche de la part du corps arbitral est tout bonnement de l'incompétence.
        Cette incompétence est visible mais tue, alors monsieur Buquet a bien été relégué en ligue 2 la saison dernière, mais madame Frappart continue d'officier en ligue 1 malgré une incompétence clairement affichée et prouvée.
        Ce duo est mauvais à chaque match, donc pas uniquement contre l'OL.

        Maintenant l'OL ne fait plus partie des clubs "forts" et donc est arbitré de manière plus sévère qu'un PSG ou qu'un OM, mais pas injuste non plus. Nous sommes arbitrés comme le sont Toulouse, Rennes ou Lens par exemple. Hier soir nous avons droit à plus de mansuétude pour les rennais, donc dans le rapport de force les bretons sont même passés devant l'OL.

        J'en veux aux instances du football qui en voulant protéger leurs équipes en oublient de travailler pour qu'ils s'améliorent. Dans le management, on tire le meilleur de ses équipes quand on leur permet d'assumer leurs erreurs de mettre des plans d'amélioration.
        Dans notre cas ici présent, il n'y a aucune remise en question juste du protectionisme malsain.

        Dans tous les cas au final, nous mettons le deuxième but voir un troisième et peu importe les décisions de l'arbitre nous gagnons. C'est l'OL tout seul qui a perdu le fil du match, par un gros creux physique qui engendre un manque de lucidité dans les gestes (Merah, Karabec, Morton), mais aussi par un manque de calme et de confiance dans leurs capacités par les entrants qui n'ont pas su mettre le supplément d'âme nécessaire pour emmener, protéger et suppléer leurs coéquipiers.

    Juni38
      Juni38 - mar 16 Sep 25 à 17 h 21

      Quand on revoit les images de l'attentat sur Merah , ça fait très peur rétrospectivement .
      C'est miracle s'il s'en sort indemne .
      Le gamin avait déjà été victime des bouchers espagnols en août .
      Vraiment si les arbitres ne protègent pas des joueurs comme lui , le foot est devenu vraiment moche .

