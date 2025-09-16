OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après

Entré en cours de jeu face à Rennes dimanche soir, Rachid Ghezzal a eu du mal à réellement exister au Roazhon Park. L'ailier faisait son retour à l'OL, plus de huit ans après son dernier match.

14 mai 2017. C'était jusqu'à dimanche la date de la dernière rencontre de Rachid Ghezzal avec l'OL. À Montpellier, les Lyonnais avaient remporté le duel 3 but à 1. Face à Rennes le week-end passé, cela aura été l'effet inverse (défaite 3-1). Titulaire en 2017, le natif de Décines-Charpieu a cette fois-ci besoin de trouver du rythme après une préparation estivale tronquée. Pourtant, c'est lui qui fut lancé en premier en Bretagne, depuis le banc. Le staff de Paulo Fonseca a choisi de le faire entrer en jeu à la 67e minute pour substituer à Adam Karabec, visiblement diminué.

Une reprise délicate, qui n'a pas été arrangée quelques instants plus tard par l'exclusion de Tyler Morton (75e). Car l'équipe rhodanienne a alors subi de plus en plus, jusqu'à l'irrémédiable. Elle a fini par encaisser trois buts en quinze minutes, mettant fin à son invincibilité du début de saison.

5 ballons perdus

L'international algérien (22 capes) a eu toutes les peines du monde à exister et à apporter un plus à la formation lyonnaise. Il a notamment perdu cinq ballons et subi deux dribbles. Un apport quasiment nul, malgré ses onze passes réussis (sur quatorze) et sa tentative de tir contrée.

Évidemment, impossible de juger de manière définitive Ghezzal sur si peu. Encore plus au vu du contexte et de la physionomie particulière de la partie. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'il n'avait plus joué en compétition officielle depuis le 31 mai dernier. Il lui faudra sans doute du temps pour retrouver ses sensations. Malgré tout, l'OL compte sur lui.