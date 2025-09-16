OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après

Entré en cours de jeu face à Rennes dimanche soir, Rachid Ghezzal a eu du mal à réellement exister au Roazhon Park. L'ailier faisait son retour à l'OL, plus de huit ans après son dernier match.
14 mai 2017. C'était jusqu'à dimanche la date de la dernière rencontre de Rachid Ghezzal avec l'OL. À Montpellier, les Lyonnais avaient remporté le duel 3 but à 1. Face à Rennes le week-end passé, cela aura été l'effet inverse (défaite 3-1). Titulaire en 2017, le natif de Décines-Charpieu a cette fois-ci besoin de trouver du rythme après une préparation estivale tronquée. Pourtant, c'est lui qui fut lancé en premier en Bretagne, depuis le banc. Le staff de Paulo Fonseca a choisi de le faire entrer en jeu à la 67e minute pour substituer à Adam Karabec, visiblement diminué.
Une reprise délicate, qui n'a pas été arrangée quelques instants plus tard par l'exclusion de Tyler Morton (75e). Car l'équipe rhodanienne a alors subi de plus en plus, jusqu'à l'irrémédiable. Elle a fini par encaisser trois buts en quinze minutes, mettant fin à son invincibilité du début de saison.
5 ballons perdus
L'international algérien (22 capes) a eu toutes les peines du monde à exister et à apporter un plus à la formation lyonnaise. Il a notamment perdu cinq ballons et subi deux dribbles. Un apport quasiment nul, malgré ses onze passes réussis (sur quatorze) et sa tentative de tir contrée.
Évidemment, impossible de juger de manière définitive Ghezzal sur si peu. Encore plus au vu du contexte et de la physionomie particulière de la partie. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'il n'avait plus joué en compétition officielle depuis le 31 mai dernier. Il lui faudra sans doute du temps pour retrouver ses sensations. Malgré tout, l'OL compte sur lui.
Cela confirme qu il n'a plus le niveau! Qui a lOL a pu avoir cette idée géniale et surtout le faire entrer à Rennes!....
lol
Difficile c’est trop gentil
On a joué à 12 contre 9 quand il est entre il était totalement à l’ouest ça fait peur
Et ça en dit long sur le recrutement
Tiens donc , on passe à tabac la cellule de recrutement alors qu'il y a peu je lisais son excellent travail ..
Pourquoi on espérait qu'il allait en mettre trois en jouant en infériorité numérique ? Vous jugez vite au lieu de revoir celui qui apporte le plus des trois rentrants ..
Ce remplacement de Karabec (qui voulait sortir, manifestement sur les rotules) par Ghezzal met en lumière le peu de possibilités offertes pour un coaching efficace. Sulc était destiné à remplacer Merah, ce qu'il a fait peu après. Ghezzal a été recruté à vil prix pour offrir un semblant d'alternative à Karabec, en attendant le retour (?) de Nuamah, le vrai titulaire du poste en principe.
Du coup, Fonseca qui ne veut pas changer de système, fait appel le plus tardivement possible à des solutions plus qu'hypothétiques vu l'état et la valeur actuelle des joueurs en question.
C'est là que l'on perçoit la double difficulté que rencontre l'OL en fin de match, et on l'avait déjà vue l'an passé, notamment face à Man U à Old trafford: l'idéologie sans concession de Fonseca et la faiblesse de l'effectif lyonnais au niveau des remplaçants. C'est encore plus vrai cette saison pour la deuxième difficulté, parce que l'an passé, il y avait plus et de bien meilleures solutions sur le banc, que Fonseca a ignorées par pure psycho-rigidité.
Salut Olympien First,
Tu poses un cadre intéressant et je ne sais pas si on peut parler de psycho-rigidité, ou plutôt de la volonté de maintenir une ligne de conduite claire et une tactique maîtrisée. Quand on regarde ce que le groupe propose collectivement, on voit bien que les principes du coach sont cohérents : circuits de passes intéressants, sorties de balles sous pression bien travaillées, une partition millimétrée… il y a là un vrai travail de tacticien.
Mais l’adaptabilité, c’est une autre qualité, et elle est beaucoup plus dépendante des profils disponibles. Si, par exemple, l’adversaire laisse de la profondeur mais que je n’ai ni sur le terrain ni sur le banc des joueurs capables de l’exploiter, comment puis-je adapter mon plan ? C’est toute la limite de l’exercice : la rigueur du système d’un côté, les manques de l’effectif de l’autre.
On avait Morera en stock qui a effectué toute la préparation Pourquoi lui préférer Ghezzal?
Je n’en suis pas certain non plus, mais je pense que le coach a choisi Ghezzal parce qu’il apporte davantage dans la conservation du ballon et la gestion du tempo. L’idée était sans doute de faire courir les Rennais en gardant le cuir, plutôt que de jouer sur la percussion. Moreira, lui, est un profil plus porté sur la transition rapide et la prise de risque, ce qui peut générer aussi plus de pertes de balle dans un moment où l’équipe cherchait surtout à souffler.