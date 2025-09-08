Actualités
Rachid Ghezzal, joueur de l’OL. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

OL : Rachid Ghezzal devra retrouver le rythme

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Cela fait plus de trois mois que Rachid Ghezzal n'a pas disputé un match de football. Il l'a confié lui-même, son retour en forme se fera progressivement.

    Contrairement à Martin Satriano, qui avait fait la préparation avec Lens cet été, Rachid Ghezzal partira de plus loin. La dernière recrue lyonnaise, arrivée vendredi, était sans club jusqu'à alors, et a dû composer sans staff ni coéquipiers à ses côtés pour travailler. Lors des jours et semaines à venir, son objectif sera de retrouver le rythme de la compétition.

    "Ce qui me manque, c'est de retoucher le ballon avec une équipe"

    Car cela fait à présent plusieurs mois qu'il n'a pas disputé de rencontre. Comme il l'a confié au créateur de contenu Zack Nani, il a du travail devant lui. "Je me suis entraîné tout seul, ce n'est pas évident. Il y a eu deux-trois mois (dernière apparition le 31 mai, NDLR) entre ma dernière partie et aujourd'hui, donc il va falloir y aller doucement. Mais je me suis maintenu en forme, j'avais un préparateur physique avec moi, explique-t-il. Ce qui me manque, c'est de retoucher le ballon avec une équipe."

    L'ailier droit va retrouver le groupe ce lundi, après un week-end de relâche. Dans le viseur, le déplacement à Rennes dimanche soir (20h45). Deuxième de Ligue 1 après trois journées, l'Olympique lyonnais aimerait bien réaliser un autre gros coup au retour de la trêve internationale. Avec ou sans Rachid Ghezzal ? Premier élément de réponse vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match.

    1 commentaire
    1. s.k
      s.k - lun 8 Sep 25 à 8 h 19

      Non d’une pipe
      En lisant le titre
      Je me suis dit encore un article sur les anciens
      Mais en le lisant je comprends qu’il a signe
      Mdr celle je ne m’y attendais pas
      Ce mercato …
      Fonseca va devoir faire des miracles

      Signaler

