OL Lyonnes : aucune victoire pour les internationales jeudi

Les quatre Fenottes sur les terrains jeudi n'ont pas connu la victoire avec leur sélection respective. Les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes ont même connu la défaite.

Nous y voilà, la trêve internationale chez les féminines est lancée. Jeudi, les premières joueuses de l'OL Lyonnes (profitez d'un tarif préférentiel pour le choc face au Paris FC ici) étaient sur le pré pour disputer des rencontres avec leur sélection respective. Elles étaient quatre en lice, avec des résultats très mitigés. Nous pouvons d'ailleurs commencer par le seul match à enjeux, celui du Malawi de Tabitha Chawinga.

Chawinga et le Malawi devront s'employer en Angola

Capitaine de son équipe, l'attaquante était titulaire face à l'Angola pour la première manche du deuxième tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. À la clé, une possible première participation au tournoi pour les Malawites. Mais la décision se fera chez leur adversaire, puisqu'à domicile, elles ne sont pas parvenues à faire la différence (0-0).

La Rhodanienne s'est certes créée plusieurs opportunités, sans parvenir à les convertir. Rendez-vous le mardi 28 octobre pour le retour. Le vainqueur obtiendra son billet pour la CAN.

Becho et la France U23 muettes

Quant aux parties amicales, elles n'ont pas été très probantes pour les internationales lyonnaises. La France U23, avec Vicki Becho, n'a pas réussi à se défaire du Portugal (0-0). Les Bleuettes ont surtout manqué le coche en fin de première période. Deuxième affiche le lundi 27 face à la Norvège cette fois-ci, à Clairefontaine.

Enfin, grosse surprise aux États-Unis, où les Portugaises ont dominé les coéquipières de Lindsey Heaps. La capitaine américaine et son équipe ont pourtant ouvert la marque dès la 1re minute. Mais leur adversaire a répliqué avant la pause, puis a pris les devants à la 72e minute. Lors de cette affiche, Lily Yohannes a remplacé sa partenaire à l'OL Lyonnes à la 70e minute. Réaction attendue dimanche pour la revanche entre les deux pays (21 heures).