OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur FreeTV

Que ce soit en direct ou en replay, "Tant qu’il y aura des Gones" reste accessible au plus grand nombre. Avec le lancement de l’application gratuite FreeTV, vous pouvez retrouver votre émission sur l’OL chaque lundi sur la chaîne 912.

Une émission "100% OL" mais aussi sans langue de bois. Chaque lundi à partir de 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" se retrouve pendant une heure pour parler de l’actualité autour du club lyonnais. Avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale, les consultants de TKYDG n’ont jamais vraiment leur langue dans leur poche, que ce soit pour s’enflammer ou au contraire taper sur les doigts. Avec les deux défaites de l’OL en Ligue 1, les sourires n’étaient forcément présents sur les deux dernières émissions, sans pour autant tomber dans la psychose.

Comme chaque lundi, et vous en avez l’habitude, l’émission est disponible en direct sur YouTube mais aussi sur Twitch, ainsi que sur Free. L’opérateur a d’ailleurs lancé une application gratuite "FreeTV" qui remplace "OQEE by Free" et il sera possible de regarder TKYDG sur smartphone. Il suffit pour cela de télécharger l’application et de se brancher sur la chaîne 912 chaque lundi à 19h. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rater aucun numéro.