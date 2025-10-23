Actualités
TKYDG du 20 octobre 2025

OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur FreeTV

  • par David Hernandez

    • Que ce soit en direct ou en replay, "Tant qu’il y aura des Gones" reste accessible au plus grand nombre. Avec le lancement de l’application gratuite FreeTV, vous pouvez retrouver votre émission sur l’OL chaque lundi sur la chaîne 912.

    Une émission "100% OL" mais aussi sans langue de bois. Chaque lundi à partir de 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" se retrouve pendant une heure pour parler de l’actualité autour du club lyonnais. Avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale, les consultants de TKYDG n’ont jamais vraiment leur langue dans leur poche, que ce soit pour s’enflammer ou au contraire taper sur les doigts. Avec les deux défaites de l’OL en Ligue 1, les sourires n’étaient forcément présents sur les deux dernières émissions, sans pour autant tomber dans la psychose.

    Comme chaque lundi, et vous en avez l’habitude, l’émission est disponible en direct sur YouTube mais aussi sur Twitch, ainsi que sur Free. L’opérateur a d’ailleurs lancé une application gratuite "FreeTV" qui remplace "OQEE by Free" et il sera possible de regarder TKYDG sur smartphone. Il suffit pour cela de télécharger l’application et de se brancher sur la chaîne 912 chaque lundi à 19h. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube pour être certain de ne rater aucun numéro.

    à lire également
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 09:28
    OL - Médias : "Tant qu’il y aura des Gones" disponible sur FreeTV 15:10
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Fonseca assure que Hateboer "est prêt" pour OL - Strasbourg 14:20
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) envoie les U17 françaises en 8e de la Coupe du monde 13:30
    Olivier Létang, président du LOSC
    Après ses propos lors de Lille - OL, Létang connait sa sanction 12:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    OL - FC Bâle et ASVEL - Dubaï à Décines… anticipez votre venue 11:50
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    Micah : "L’OL Lyonnes, le meilleur environnement pour progresser" 11:00
    Ludovic Magnin, entraîneur suisse de Bâle
    Magnin (FC Bâle) : "L’OL est favori mais plus le même qu’à mon époque" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties 08:45
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Ligue Europa : Utrecht a déposé plainte sur le cas Ghezzal (OL) 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle 22/10/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert 22/10/25
    Malick Fofana lors du match OL - Nantes
    L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre 22/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 22/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 22/10/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 22/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 22/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut