Jérémy Stinat au sifflet de Paris FC - OL

Avec quatre matchs en l'espace de dix jours, l'OL va vivre un rythme d'enfer. Après Bâle et Strasbourg à la maison, les Lyonnais se rendront à Paris pour affronter le PFC. Une rencontre arbitrée par Jérémy Stinat, mercredi 29 octobre (21h05).

On a l'impression de se répéter depuis déjà quelques semaines, mais les joueurs lyonnais vont encore devoir tirer sur la corde. Ce jeudi, l'OL entame un petit marathon de quatre matchs en l'espace de dix jours. Si la formation rhodanienne évitera les voyages avec la réception de Bâle puis de Strasbourg dimanche, elle enchaînera ensuite deux déplacements en Ligue 1. Contre le Paris FC, mercredi 29 octobre (21h05), et à Brest le dimanche 2 novembre. Ces dix jours sont forcément importants pour l'OL afin de retrouver la bonne carburation et ne pas se voir ainsi totalement rentrer dans le rang.

Une première pour les deux équipes

Pour le déplacement dans la capitale, une première en Ligue 1 en 75 ans d'histoire, Jérémy Stinat a été désigné comme l'arbitre central. Il arbitrera pour la première fois les deux équipes cette saison, lui qui n'a dirigé que trois rencontres dans l'élite depuis la reprise en août dernier. Dans cette rencontre de la 10e journée, il aura pour assistants Christophe Mouysset et Florian Goncalves de Araujo. Pierre Gaillouste et Stéphane Bré auront en charge la VAR tandis qu’Arnaud Baert jouera les quatrièmes arbitres dans cette soirée parisienne.