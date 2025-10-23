Actualités
Lindsey Horan avec les États-Unis
Lindsey Horan avec les États-Unis (@USWNT)

OL Lyonnes : les premières internationales sur le pont

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce jeudi marque le début officiel des rencontres internationales. Sur le large contingent de joueuses de l'OL Lyonnes retenues durant cette trêve, quatre lanceront les hostilités dans les prochaines heures.

    Le programme s'annonce chargé. Avec plus de vingt joueuses retenues pour cette trêve internationale, chaque jour aura le droit à son lot d'OL Lyonnes sur les terrains à travers le globe. Si les Lyonnaises ont rejoint leur sélection depuis le début de la semaine, les choses sérieuses commencent ce jeudi. Enfin pour certaines, car pour d'autres, cette parenthèse d'octobre servira avant tout à faire des matchs amicaux. D'enjeu, il en sera question pour Tabitha Chawinga. La Malawite dispute les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations et affronte l'Angola ce jeudi en fin d'après-midi (17h). Une double confrontation qui pourrait s'avérer historique pour le Malawi avec une première participation à la CAN.

    Des amicaux pour les autres Lyonnaises

    L'attaquante lancera les hostilités avant que Vicki Becho ne prenne le relai. Si elle avait un espoir d'être appelée avec les A, elle a finalement rejoint le groupe des U23 de l'équipe de France pour deux amicaux, dont le premier à 21h ce jeudi contre les U23 du Portugal. Enfin, il faudra veiller très tard pour avoir peut-être l'opportunité de voir Lily Yohannes porter le maillot des Etats-Unis aux côtés de Lindsey Heaps. La jeune Lyonnaise a été rappelée en sélection et affrontera le Portugal de l'ancienne Fenotte, Alice Marques.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 17 h 29

      Pas de blessures svp il y a une ligue des championnes à gagner dans quelques mois.

      Signaler

