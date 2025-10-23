Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL reçoit le FC Bâle avec la volonté de relever la tête mais surtout de faire un pas supplémentaire vers une qualification en Ligue Europa. Pour cette 3e journée, Paulo Fonseca a choisi d'inclure Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann dans son onze de départ. Les jeunes De Carvalho et Merah sont aussi titulaire.

    Garder une équipe compétitive, tout en arrivant à faire des rotations. C'est le difficile équilibre auquel est confronté Paulo Fonseca depuis le début de la saison. Avec l'enchaînement des matchs et notamment cette série de quatre matchs en dix jours, l'entraîneur de l'OL n'a pas forcément d'autres choix. Cela marche par moment, moins à d'autres comme à Nice samedi dernier. Ce jeudi, le Portugais a réussi à mixer même si le onze de départ aura fière allure. Il le faut car après deux défaites de suite, les Lyonnais veulent relever la tête. Une victoire contre le FC Bâle et ce serait aussi un joli pas en avant fait en vue d'une qualification a minima pour les barrages de cette Ligue Europa.

    Comme on pouvait s'y attendre, certains titulaires laissés au repos sur la Côte d'Azur font leur retour dans le onze. Moussa Niakhaté retrouve son acolyte Mata en défense centrale, tandis que Tessmann fera équipe avec Mathys De Carvalho dans l'entrejeu. En revanche, Nicolas Tagliafico reste sur le banc, Abner enchaînant une deuxième titularisation. De quoi laisser penser que l'Argentin sera titulaire dimanche contre Strasbourg ? Cela semble très probable.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Tessmann, De Carvalho - Merah, Satriano, Fofana

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 17 h 45

      C'est cool le poid plume est titulaire 👍
      Super pour De Carvalho aussi.
      Cette compo me plaît.
      Faut prendre les 3 pts, histoire de commencer à larguer d'autres équipes.
      Allez l'ol

      1. j.f.ol
        j.f.ol - jeu 23 Oct 25 à 18 h 08

        Un Carlos mozer ou Gentilé (le pire tueur que j'ai vu) en un tacle, il aurait perdu une rotule direct sur le terrain 🤣

    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 23 Oct 25 à 18 h 14

      Hello,
      Très peu de temps, et même pas sur de voir la 1ère mi-temps...
      Donc, seulement 3 mots :
      ALLEZ L'OL ! 💖et💙
      Et bon match à tous ! ( bon ça en fait 8 !😉)

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 18 h 16

        Epicepatout Dede tu as oublié les 3pts 😉🍻

    réseaux sociaux
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
