Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie (@Matildas)

Micah : "L’OL Lyonnes, le meilleur environnement pour progresser"

  • par David Hernandez
    • À 28 ans, Teagan Micah a rejoint l’OL Lyonnes pour être la doublure de Christiane Endler. L’Australienne estime que ce choix ne peut que la faire grandir comme gardienne.

    Contre St Pölten, elle a répondu présente. Titularisée à la surprise générale à la place de Christiane Endler, Teagan Micah a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’OL Lyonnes. Et le moins que l’on puisse dire est que l’Australienne a parfaitement rempli son rôle de dernier rempart. Si les Lyonnaises se sont facilement imposées, une parade de Micah a empêché la formation autrichienne d’égaliser juste avant la pause.

    Un arrêt important et qui fait du bien au moral pour une gardienne, limitée à des miettes dans cette saison derrière l’intouchable Endler. "Je pense que c'est, au niveau des clubs, le meilleur environnement possible dans lequel je pouvais me retrouver, s’est-elle enthousiasmée en conférence de presse en Australie. L'entraînement, le coaching, tout ce que j'y apprends, les joueurs, je pense que tout cela compte. Christiane est une gardienne de classe mondiale et oui, j'apprécie vraiment d'apprendre à ses côtés. C'est aussi une personne formidable."

    "Je suis poussée dans mes limites à chaque entraînement"

    À 28 ans, Micah n’est pas forcément une novice dans le métier, elle qui a terminé quatrième des JO de Tokyo en 2021. Mais après deux saisons à Liverpool, la gardienne découvre ce que peut représenter l’élitisme à la lyonnaise. Ce n’est pas pour la déranger, elle qui trouve quand même du positif à son rôle de doublure. "Je côtoie des attaquantes de classe mondiale jour après jour. Je pense donc que cela ne peut que m'aider à long terme. M’entraîner tous les jours et côtoyer des joueuses de ce niveau, être poussée dans mes limites, cela m'aide et j'espère pouvoir en faire profiter l'équipe nationale."

    Avec seulement 14 sélections avec les Matildas depuis ses débuts en 2017, Teagan Micah espère peut-être que son aventure lyonnaise lui permettra de s'installer définitivement.

