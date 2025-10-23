Ancien international suisse, Ludovic Magnin est à la tête du FC Bâle depuis le début de la saison. L’entraîneur voit l’OL comme le favori de cette rencontre, même si le club lyonnais ne fait plus aussi peur qu’à l’époque où il était joueur.

Mercredi en début de soirée, Xherdan Shaqiri a refoulé une pelouse qu’il connaissait bien. Il n’a certes pas évolué pendant longtemps au Parc OL (16 matchs), mais le Suisse a dû retrouver quelques repères au moment de marcher sur les terres lyonnaises. Son entraîneur, Ludovic Magnin, les a connues aussi, dans un passé plus lointain. Et le moins qu’on puisse dire est que cela ne rappelle pas forcément de bons souvenirs au coach du FC Bâle. Ancien latéral dans les années 2000, il avait subi la loi de l’OL lors d’un huitième de finale de Ligue des champions à sens unique avec le Werder Brême.

Une élimination et surtout un cinglant 7-2 à Gerland en 2004-2005. S’il n’est pas revenu sur cet épisode, Magnin a gardé de l’estime pour le club lyonnais, qui a bien changé depuis vingt ans. "Nous affrontons une équipe de haut niveau, même si ce n'est plus l'Olympique lyonnais de l'époque où je jouais moi-même. C'est l'un des adversaires les plus coriaces qui nous aient été attribués, a-t-il déclaré en conférence de presse. C'est un défi de taille. Mais nous aimons ce genre de déplacements, qui soudent le groupe."

"Sans le ballon, la soirée risque d'être très longue"

Avec une victoire et une défaite, le FC Bâle est pour le moment dans le ventre mou de cette Ligue Europa. Toutefois, la victoire acquise face à Stuttgart il y a trois semaines a donné du baume au cœur à la formation helvétique. "Je souhaite que nous jouions comme lors de la première mi-temps contre le VfB Stuttgart et que nous ne subissions pas autant de pression que lors de la seconde." S’il place l’OL "comme favori de cette rencontre", Ludovic Magnin ne vient pas à Décines battu d’avance. Derrière son maitre à jouer Shaqiri, Bâle veut "avoir beaucoup la possession du ballon, sinon la soirée risque d’être très longue. "