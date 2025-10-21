Contre Bâle, l'OL va retrouver un Shaqiri en pleine forme

Passé par l’OL pendant quelques mois, Xherdan Shaqiri a retrouvé son club de toujours après un passage en MLS. Le retour du Suisse au FC Bâle est une franche réussite et le capitaine sera le danger numéro un pour les Lyonnais.

Son passage aura été à l’image de cette période à l’OL : séduisant sur le papier mais loin d’être marquant au final. En 2020-2021, Xherdan Shaqiri répondait favorablement à l’appel du pied du club lyonnais et s’engageait pour trois saisons. Malheureusement, le projet de départ n’a jamais été celui escompté et l’aventure a pris fin aussi vite qu’elle n’avait commencé. Seize petits matchs disputés pour deux buts et trois passes et un départ vers la MLS six mois après son arrivée dans la capitale des Gaules.

Impliqué sur 14 buts en 15 matchs

Jeudi soir, Shaqiri retrouvera un Parc OL qu’il connaît bien et où il avait inscrit un but important contre l’OM, quelques heures avant de rejoindre Chicago. À 34 ans, le Suisse n’a plus l’explosivité de ses 20 ans, mais son retour au FC Bâle depuis la saison passée est une franche réussite. 21 buts et 22 passes en 39 matchs lors de l’exercice précédent. 8 réalisations et 6 offrandes sur ce début de saison. En revenant à Décines, Xherdan Shaqiri sera le danger numéro pour l’OL dans ce choc de Ligue Europa. Car on le sait, l’ancien du Bayern Munich aime briller dans les grands rendez-vous.