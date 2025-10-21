Actualités
Corner Nice - OL
Corner Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Deux défaites et un retour sur terre pour l'OL ?

  • par Gwendal Chabas

    • Dans le top 4 de Ligue 1 sans discontinuer depuis la 2e journée, l'OL est à présent 5e après huit matchs. Le début d'un retour dans le rang assez logique ou simple coup de mou passager ?

    C'est toute la difficulté avec cet OL version 2025-2026. On l'a plusieurs fois répété, mais il sera difficile d'espérer faire bien mieux que la saison passée (sixième) avec un groupe amputé d'une majorité de ses éléments forts, surtout offensivement. Néanmoins, le début du parcours laisse entrevoir des possibilités, avec des résultats significatifs comme les succès à Lens (1-0) et Lille (1-0) ou celui contre Marseille (1-0).

    Cependant, les Rhodaniens viennent de perdre deux fois consécutivement, face à Toulouse (1-2) et à Nice (3-2). Deux scénarios frustrants qui donnent l'impression d'un retour sur terre. Aujourd'hui cinquièmes, ils ont quitté pour la première fois depuis la deuxième journée le top 4 du championnat. Mais était-ce vraiment leur place ? Ou est-ce finalement logique au vu des forces en présence.

    Un trio paraît au-dessus, mais derrière ?

    Car si le PSG, Marseille et Strasbourg semblent jouer dans une autre cour, le reste de la concurrence ne fait pas mieux que les coéquipiers de Corentin Tolisso. "Personne n'attendait l'Olympique lyonnais à ce niveau-là. Soyons mesurés, ne les voyons pas trop beaux. Je pense que deux revers de suite, ce n'est pas très grave pour un collectif comme ça actuellement. Il ne faudrait pas le gangréner en lui mettant trop de pression avec des attentes qu'il n'est pas capable de supporter", estimait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

    Les hommes de Paulo Fonseca sont dans les clous comptablement, ayant pris le wagon des "Européens". Et on ne peut s'empêcher de penser qu'ils auraient pu faire encore un peu, notamment face au Téfécé. Mais paradoxalement, c'est l'année où il semble le moins armé que le club réalise un de ses meilleurs départs. "Il faut se réjouir d'avoir pris des points sur les premières journées. Se servir de ça pour avancer, parce qu'on savait qu'il n'allait pas rester dans le haut du tableau très longtemps. Il surperformait, avait prévenu Enzo Reale. Donc maintenant, il faut profiter de la confiance engrangée et avancer match après match."

    Test de caractère pour l'OL après ces défaites

    D'ailleurs, après la déconvenue niçoise, Jorge Maciel rappelait que les Lyonnais avaient jusqu'ici dépassé les prévisions. "Il faut dire que c’est un peu magique, car tout le monde attend qu’on puisse se battre pour des choses pour lesquelles on ne nous attendait pas. On peut avoir cette fierté-là quand même. D'autres échéances sont à venir, il faut basculer, apprendre. Ce sont des douleurs de croissance pour cet effectif qui est en train de se créer, expliquait l'entraîneur adjoint. On a connu de bons moments, et là, c'est plus difficile, mais on va voir maintenant la force du groupe, ce sera un vrai test."

    Alors ces revers peuvent-ils faire mal à l'OL au point de le voir rentrer dans le rang ? "Oui potentiellement. Mais c'est dans la défaite que l'on voit la véritable identité de l'équipe, les leaders se dégager, et c'est là qu'on va observer sa capacité de réaction. Cela donnera une idée de sa faculté à rester en haut du classement, soulignait Enzo Reale, formé à Tola-Vologe. La confrontation face à Bâle (jeudi) sera révélateur, et celle contre Strasbourg (dimanche) encore plus."

    Est-il possible de faire mieux avec cet effectif ?

    Pour Nicolas Puydebois, la dynamique actuelle ne doit pas remettre en cause les premières rencontres. "J'espère que non, car il faut savoir d'où on vient. Le club devait être en Ligue 2, voire disparaître. La plupart des joueurs présents le savent. Je souhaite que tout le monde soit conscient qu'il y a deux mois en arrière, il n'était pas question de jouer la première place à cet instant de l'exercice. Relativisons, affirmait le triple champion de France (2003-2005). Il ne faut pas galvauder un bon parcours et des victoires."

    La question maintenant est de savoir si les partenaires de Moussa Niakhaté ont les moyens de retrouver leur stabilité défensive qui a fait leur force sur les premières sorties. Ce sera a priori une condition sine qua non s'ils veulent concurrencer les meilleures écuries de Ligue 1. Un véritable défi au vu du peu de profondeur dont ils disposent aujourd'hui.

