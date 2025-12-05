Face à l’effort financier fait par l’OL et sa présidente Michele Kang, la rencontre des 32es de finale de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges pourra se tenir au Parc OL, même un dimanche soir. Une libération pour le club de Régional 1 qui va pouvoir vivre son rêve.

Après l’explosion de joie lundi lors du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, c’est un mélange de soulagement et d’excitation qui a parcouru tout le club du FC Saint-Cyr Collonges jeudi après-midi. En lisant le communiqué publié par l’OL, Clément Guillot et ses joueurs ont désormais la certitude de pouvoir toucher du doigt leur rêve : celui de jouer au Parc OL contre les joueurs de Paulo Fonseca qu’ils suivent avec assiduité devant leur télévision ou en tribunes.

Malgré la décision de beIN Sports de maintenir le 32es de finale le dimanche soir à 21h, le FC Saint-Cyr Collonges et l’OL n’ont pas eu à trouver un terrain de repli en vitesse. Consciente de ce que peut représenter une telle affiche pour des amateurs, Michele Kang a accédé à la requête des amateurs et surtout consenti à un effort financier pour la tenue de ce match à Décines.

"C'est le rêve de tout un club qui devient réalité"

Jeudi était donc Noël avant l’heure dans les Monts d’Or lyonnais. Le club créé en 1976 n’attend à présent plus que cette date du 21 décembre pour que la fête soit belle. "Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Michele Kang, Présidente de l’Olympique lyonnais, pour ce geste fort, empreint de générosité et de respect pour le football amateur", a écrit Hassane Baba-Arbi, le président du club de Régional 1. Militant pour la tenue de ce match dans le Grand Stade, le président a donc vu son rêve ainsi que celui de tout un club être exaucé. "Dans un contexte exigeant pour le club, cette décision prend une dimension encore plus remarquable. Grâce à elle, c’est le rêve de tout un club qui devient réalité : joueurs, staff, bénévoles, dirigeants, parents, jeunes licenciés et habitants de nos communes."

Supporters à l’année, les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges seront adversaires de l’OL dans un peu plus de quinze jours. Avec l’espoir de pouvoir compter sur un soutien populaire sans précédent à Décines.