Coupe de France : Saint-Cyr Collonges "attend la réponse de l’OL"

    • Depuis lundi, le club de Saint-Cyr Collonges est en effusion suite au tirage au sort des 32es de finale et d’une opposition contre l’OL. Si les pensionnaires de Régional 1 ont sollicité leurs homologues pour jouer à Décines, la décision est désormais entre les mains de l’OL, qui attend également la date du match.

    Depuis lundi soir, il n'y a que ce match qui sort de la bouche des licenciés de Saint-Cyr Collonges. C'est certes l'équipe de Régional 1 qui affrontera l'OL en 32es de finale de Coupe de France, mais le tirage au sort a mis tout un club en émoi. Comme l'a avoué l'entraîneur Clément Guillot à Olympique-et-Lyonnais, "c'est un tirage de rêve" que ce derby lyonnais. Reste encore à savoir où se jouera la rencontre, à trois semaines de son coup d'envoi. Ce n'est un secret pour plus personne, les joueurs et les dirigeants de Saint-Cyr Collonges veulent que le match se tienne au Parc OL. "On veut vivre ce moment là-bas. On souhaite évoluer à Décines, on en a fait part aux dirigeants de l'OL", nous a confirmé le coach.

    Dans ce qui pourrait être une fête du football lyonnais, le Grand Stade est forcément vu comme la solution parfaite. Seulement, Saint-Cyr Collonges "attend la réponse" des dirigeants lyonnais, comme indiqué par Hassane Baba-Arbi, le président du club de R1 à nos confrères de Tonic Radio. Pourquoi une telle attente ? Déjà parce que la date de ce 32e de finale de Coupe de France n'a pas encore été arrêtée.

    Le diffuseur, beIN Sports, n'a toujours pas communiqué et un match prévu le samedi 20 décembre remettrait en cause la demande de Saint-Cyr puisque l'OL Lyonnes joue déjà ce jour-là en Première Ligue. De plus, par les temps qui courent, l'organisation d'un match à Décines représente un coût pour l'OL. Alors patience donc, sachant que la programmation pourrait tout remettre en cause et pousser à un terrain de repli dans le département.

