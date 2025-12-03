OL : Rachid Ghezzal a repris avec le groupe

Au repos lundi après la victoire contre le FC Nantes, l'OL a repris le chemin de l'entraînement. Ce mardi à Décines, Paulo Fonseca pouvait compter sur le retour de Rachid Ghezzal.

Un petit jour de repos pour se remettre des émotions. Au lendemain de la victoire contre le FC Nantes et de la célébration des 75 ans du club, les joueurs de l'OL ont pu couper lundi. Vingt-heures de repos avant de remettre le bleu de chauffe dès ce mardi à Décines. Avec un match à Lorient dimanche (20h45), les Lyonnais veulent surfer sur leur dynamique de deux victoires consécutives contre le Maccabi et les Canaris. Toujours dans la course pour les places européennes, ils savent qu'ils doivent faire un carton plein. Histoire de s'offrir de belles fêtes et surtout de belles perspectives pour 2026.

162 minutes depuis le début de la saison

Pour cette première semaine à retrouver le costume d'entraîneur principal à 100%, Paulo Fonseca a pu compter sur le retour de Rachis Ghezzal. Le joueur offensif s'était blessé en retour de trêve internationale. Il avait manqué les déplacements à Auxerre et en Serbie ainsi que le match anniversaire de dimanche. En séance individuelle sur la fin de semaine dernière, Ghezzal semble donc remis de son pépin physique. Un contretemps, lui qui avait beaucoup travailler physiquement pendant la coupure pour rattraper son retard.