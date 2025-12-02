L'OL Lyonnes jouera cinq matchs d'ici à la trêve hivernale. La phase de classement de la Ligue des champions livrera notamment son verdict.

Beaucoup de rencontres loin de leurs bases, de belles affiches à 21 heures et deux réceptions... Sur cette fin d'année civile, le menu de l'OL Lyonnes s'annonce extrêmement copieux. C'est bien simple, les joueuses de Jonatan Giraldez joueront tous les samedis et mercredis jusqu'à la trêve hivernale avant Noël. Ce qui nous donne cinq parties à disputer en quinze jours.

Vous l'aurez compris, entre le déplacement à Dijon le 6 décembre et la réception de Fleury le 20, le groupe aura peu le temps de souffler. Pourtant, il faudra enchaîner trois déplacements de rang, car après la Bourgogne, direction Manchester pour une grosse confrontation face à United (10/12) puis, sur le retour, un arrêt au Havre le samedi 13.

Finir 2025 sur une bonne note

2025 se conclura sur deux duels à la maison. Outre Fleury, c'est l'Atlético de Madrid qui viendra à Décines le mercredi 17 décembre. Une confrontation qui sera la dernière de la phase de classement de la Ligue des champions. Avec l'ambition pour les coéquipières de Wendie Renard de finir le plus haut possible, la qualification étant déjà acquise. Elles sont pour l'heure deuxièmes, à égalité avec le leader, le FC Barcelone (dix points).

Le calendrier de l'OL Lyonnes en décembre :