Officiellement programmé dimanche 21 décembre à 21 heures, le derby entre Saint-Cyr Collonges et l'OL en 32es de finale de Coupe de France n'a pas fini de faire parler. Outre la date, la question du lieu est toujours en suspens.

Le bon sens finira-t-il par l'emporter ? Mercredi, la Fédération française de football a officialisé la programmation des 32es de finale de la Coupe de France. Pour l'OL, cela rime avec grande fête des voisins puisqu'il a écopé du FC Saint-Cyr Collonges lors du tirage au sort lundi soir. La confrontation doit avoir lieu dimanche 21 décembre à 21 heures, en clôture du 9e tour de la compétition.

Une date qui ne va pas dans le sens voulu par les acteurs de la rencontre. En effet, comme nous l'expliquions dans cet article, les deux clubs s'étaient mis d'accord pour jouer vendredi 19 décembre au Grand Stade de Décines, le lieu rêvé pour les pensionnaires de Régional 1. L'Olympique lyonnais prenait alors en charge le coût de l'organisation, sachant qu'il n'était pas possible de planifier la partie samedi. En effet, l'OL Lyonnes reçoit Fleury à 21 heures ce jour-là.

BeIN Sports a les cartes en main

Sauf que le diffuseur, beIN Sports, tient absolument à ce que ce derby rhodanien ait lieu le 21 décembre puisqu'il a une autre affiche en prime-time en tête ce jour-ci (Feignies-Aulnoye - Lens). Et il ne peut la repousser, car les Lensois reprendront la Ligue 1 le vendredi 2 janvier 2026. Afin qu'ils disposent des mêmes vacances que les autres, la case du vendredi leur est donc réservée. Mais pour l'OL, la tenue du match le dimanche soir engendre plusieurs contraintes, notamment un coût plus élevé que le vendredi.

Alors le septuple champion de France (2002-2008) devra-t-il se résoudre à suivre les desiderata de la chaîne franco-qatarienne ? Sachant que la FFF ne voit pas d'objection à placer ce duel en amont du week-end, mais qu'elle renvoie la balle à beIN Sports, qui doit trancher. Ce qui signifierait peut-être trouver une autre enceinte que Décines. La décision finale doit intervenir ce jeudi après-midi, avec une dernière opportunité pour l'Olympique lyonnais d'obtenir le décalage du 32e de finale au vendredi.

Interrogé par nos confrères du Progrès, Florent Houzot, directeur des programmes de la chaîne, se défend. "Dire que beIN Sports a mis son veto pour ne pas que l’OL affronte Saint-Cyr Collonges le vendredi soir est faux ! Ce n’est pas de notre volonté, c’est trop facile de dire qu'on est le méchant de l’histoire. Ça devrait être un honneur pour l’Olympique lyonnais d’être mis en avant de la sorte sur une case valorisante comme le dimanche soir. Ça montre bien qu’on le respecte", a-t-il ajouté.

Quel stade pour ce 32e de finale ?

En attendant, c'est un "rêve qui se retrouve fragilisé" pour la formation de R1, ainsi que l'a écrit son président Hassan Baba-Arbi dans une lettre ouverte. Ce dernier regrette "l'obstacle majeur qui se dresse devant nous", en parlant de la volonté "du diffuseur de programmer ce match le dimanche à 21 heures". Un dirigeant qui veut simplement "disputer cette rencontre dans un grand stade. Le Groupama Stadium serait idéal, et si cela est impossible, Gerland pourrait également être une solution."

Ce 4 décembre, c'est aussi la date à laquelle doit être arrêté le lieu de la partie. À Décines ou ailleurs ? Cela fera l'objet de nombreuses discussions afin d'obtenir la fête tant souhaitée. "Ce sont des moments qui restent gravés, nous avait soufflé Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges. Les joueurs seront liés à vie par ce moment. C'est la Coupe qui permet de procurer des instants comme ceux-ci." À condition que tout le monde œuvre en bonne intelligence, alors que Marcq-en-Barœul (R1), par exemple, aurait aimé ne pas jouer son 32e de finale face à Troyes... le vendredi (20h45).