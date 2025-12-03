Actualités
OL Lyonnes : une conférence sur la grossesse avant le match contre l’Atlético

    • En marge de la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid le 17 décembre prochain, l’OL Lyonnes organise une conférence intitulée "Grossesse et sport" au Parc OL.

    Elle ne sera plus là pour en parler, mais elle a été une des pionnières sur le sujet. Partie en Arabie saoudite à la fin de l’été pour une expérience à l’étranger, Amel Majri avait été la première joueuse de l’OL Lyonnes à tomber enceinte durant son contrat. Cela avait fait le tour des journaux et des médias et l’exemple de la Lyonnaise avait permis de faire bouger les choses. Que ce soit au sein du club rhodanien, mais également en équipe de France par exemple.

    Si cela tend à se démocratiser de plus en plus, la grossesse pour une sportive reste malgré tout un choix cornélien dans une carrière. Avant de profiter de la rencontre entre l’OL Lyonnes et l’Atlético Madrid pour la sixième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, une table ronde, ouverte à toutes et tous, autour de la thématique "grossesse et sport" sera proposée par le club.

    Une volonté de Kang de favoriser l'épanouissement des athlètes

    La liste définitive des intervenants n’a pas encore été définie, mais le professeur Gil Dubernard, Chef du pôle gynécologie, obstétrique et néonatalogie à l’hôpital de la Croix-Rousse, sera présent et sera entouré de médecins, kinésithérapeutes, et préparateurs physiques du club. "Des athlètes de renom partageront aussi leurs expériences personnelles et leurs ressentis", précise le club. En mars dernier, une conférence sur l’endométriose avait également eu lieu à Décines et répond à la volonté de Michele Kang de favoriser l’épanouissement des athlètes féminines grâce à un développement des structures et des accompagnements.

    3 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - mer 3 Déc 25 à 19 h 09

      Euh... il me semble que Gunnarsdottir l'a été aussi alors qu'elle était en contrat avec l'Ol.
      Elle remporte la LDC en août 2020 et met au monde un petit garçon en novembre 2021.
      Ne serait-ce pas la première ?

      1. isabielle
        isabielle - mer 3 Déc 25 à 19 h 46

        Salut seb,
        effectivement ce fût la première.... sauf que tous les "avantages" et les accompagnements dont on parle pour Amel, il a fallu qu'elle les réclame !
        En fait, il n'y avait aucun autre protocole que celui légal pour toute entreprise... ce qui fût appliqué par l'OL et largement dénoncé par l'entourage de la joueuse Islandaise. Les pays Nordiques étaient en avance sur ce plan par rapport aux pays latins... ce n'est pas un scoop.
        De nos jours la ligue féminine a bien fait avancer les choses heureusement. 👏

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 3 Déc 25 à 19 h 41

      Tiens Ponsot 😁

