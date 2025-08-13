Une page supplémentaire se tourne à l'OL Lyonnes. Après Eugénie Le Sommer ou encore Dzsenifer Marozsán, c'est Amel Majri qui quitte son club de toujours.

Elle a finalement attendu la fin de l'Euro pour se prononcer. Le bruit courrait depuis un moment, et nous l'indiquions dès le mois de mai. À 32 ans, Amel Majri ne portera plus le maillot de l'OL Lyonnes. La fin d'une histoire longue de 18 ans entre la milieu offensive et son club de toujours.

Arrivée chez les Fenottes à 15 ans, elle a disputé ses premières rencontres avec les "grandes" dès 2010. Au fil du temps, elle s'est inscrite comme l'un des joueuses historiques de l'institution, étant la quatrième footballeuse la plus capée chez les Rhodaniennes avec 327 apparitions. Elle aura marqué de son empreinte ces quinze dernières années, avec notamment 98 buts à son actif.

Direction l'Arabie Saoudite

Au passage, elle a remporté huit fois la Ligue des champions et à onze reprises le championnat. Sans compter ses nombreux autres titres et coupes glanés. Au total, elle dénombre 32 trophées dans son imposante armoire. Une page supplémentaire se tourne donc pour l'équipe aujourd'hui dirigée par Jonatan Giráldez.

À l'intersaison, elle a déjà vu partir Eugénie Le Sommer (Toluca, Mexique) et Dzsenifer Marozsán (Al Qadsiah FC). Sans oublier Daniëlle van de Donk, Vanessa Gilles ou encore Sara Däbritz. Pour Amel Majri, cela ne signifie pas la fin de carrière pour autant. En effet, elle signe en Arabie Saoudite, à l'Al-Ula FC, où évoluait auparavant Sarah Bouhaddi. L'ancienne gardienne lyonnaise a quitté la formation saoudienne début juin.