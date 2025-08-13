Actualités
Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica – OL (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Une page supplémentaire se tourne à l'OL Lyonnes. Après Eugénie Le Sommer ou encore Dzsenifer Marozsán, c'est Amel Majri qui quitte son club de toujours.

    Elle a finalement attendu la fin de l'Euro pour se prononcer. Le bruit courrait depuis un moment, et nous l'indiquions dès le mois de mai. À 32 ans, Amel Majri ne portera plus le maillot de l'OL Lyonnes. La fin d'une histoire longue de 18 ans entre la milieu offensive et son club de toujours.

    Arrivée chez les Fenottes à 15 ans, elle a disputé ses premières rencontres avec les "grandes" dès 2010. Au fil du temps, elle s'est inscrite comme l'un des joueuses historiques de l'institution, étant la quatrième footballeuse la plus capée chez les Rhodaniennes avec 327 apparitions. Elle aura marqué de son empreinte ces quinze dernières années, avec notamment 98 buts à son actif.

    Direction l'Arabie Saoudite

    Au passage, elle a remporté huit fois la Ligue des champions et à onze reprises le championnat. Sans compter ses nombreux autres titres et coupes glanés. Au total, elle dénombre 32 trophées dans son imposante armoire. Une page supplémentaire se tourne donc pour l'équipe aujourd'hui dirigée par Jonatan Giráldez.

    À l'intersaison, elle a déjà vu partir Eugénie Le Sommer (Toluca, Mexique) et Dzsenifer Marozsán (Al Qadsiah FC). Sans oublier Daniëlle van de Donk, Vanessa Gilles ou encore Sara Däbritz. Pour Amel Majri, cela ne signifie pas la fin de carrière pour autant. En effet, elle signe en Arabie Saoudite, à l'Al-Ula FC, où évoluait auparavant Sarah Bouhaddi. L'ancienne gardienne lyonnaise a quitté la formation saoudienne début juin.

    à lire également
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL
    4 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 13 Août 25 à 17 h 40

      La voila la confirmation du départ ! bonne chance Amel dans ta nouvelle vie, loin des Fenottes.

      Signaler
    2. Avatar
      bretonico - mer 13 Août 25 à 17 h 54

      Merci Amel pour toutes ces années à Lyon !!
      Une page qui se tourne mais sacrément bien remplie, bonne continuation au soleil

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - mer 13 Août 25 à 17 h 58

      Je pensais, espérais, qu'elle allait rester 🥲, elle a marqué tellement de beaux buts, ELS continue, elle, mais ailleurs 🥲

      Signaler
    4. Avatar
      brad - mer 13 Août 25 à 17 h 59

      Dans ses belles années , quelle joueuse ! la direction ne la retient pas c'est la nouvelle politique des fenottes , elle en a encore sous la semelle qu'elle se fasse plaisir dans son nouveau projet.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Lens : une confrontation incontournable au XXIe siècle 18:20
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    OL - Mercato : Clinton Mata s'engage pour deux saisons supplémentaires 18:03
    Kika Nazareth face à Amel Majri lors de Benfica - OL
    Mercato : Amel Majri quitte l'OL Lyonnes après 15 ans au haut niveau 17:32
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Avant les retrouvailles, quel bilan pour Pierre Sage (Lens) à l'OL ? 16:50
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL : Adam Karabec portera le numéro 7 16:00
    Timo Werner
    Mercato : le nom de Timo Werner associé à l'OL 15:10
    Paul Akouokou face à Diogo Dalot lors d'OL - Manchester United
    OL - Mercato : Akouokou et Diawara, les autres points d'interrogation au milieu de terrain 14:20
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : contrairement à Lyon, Lens sera épargnée par les fortes chaleurs 13:30
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : le bilan contrasté des premières journées de l'OL 12:40
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Ligue 1 - Sondage : à quelle place finira l'OL cette saison ? 11:50
    Lens - OL : des Lensois sans Gradit, suspendu 11:00
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Ligue Europa : l'OL sera dans le chapeau 2 10:10
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Ligue Europa : Nice rejoint l'OL et Lille 09:25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Académie : deux joueurs retenus avec l’équipe de France U16 08:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : quelle place pour Alejandro Gomes Rodríguez cette saison ? 08:00
    Adam Karabec sous le maillot d'Hambourg
    L'OL avec Adam Karabec à Lens ? 07:30
    Adam Karabec prêté un an à l'OL
    Mercato : Adam Karabec débarque en prêt à l’OL 12/08/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, seul joueur de l’OL au-dessus des 100 matchs de Ligue 1 12/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut