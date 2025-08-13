Avant les retrouvailles, quel bilan pour Pierre Sage (Lens) à l'OL ?

Ce samedi face au RC Lens, l'OL retrouvera Pierre Sage sur le banc adverse. L'occasion de revenir sur son bilan avec les Lyonnais.

Pour reprendre une comparaison maritale, l'OL croisera son ex avec son nouveau concubin. Presque huit mois après la décision de John Textor d'évincer Pierre Sage pour placer Paolo Fonseca à la tête de l'équipe en fin janvier 2025, l'heure des retrouvailles est arrivée pour le Jurassien et l'Olympique lyonnais. Le hasard a opté pour une confrontation entre le coach lensois et le club qui l'a révélé à ce niveau dès la première journée. L'occasion de revenir sur ses statistiques du côté de Décines avant le duel face à Lens.

Un taux de succès probant

L'un des meilleurs entraîneurs de l'OL au XXIe siècle ? Sûrement l'un d'entre eux en tout cas. Il fait partie de ceux ayant sauvé les septuples champions de France de la relégation durant l'exercice 2023-2024 en signant une deuxième partie de saison historique. Pierre Sage fera même mieux que ça en grattant la sixième place et un ticket pour l'Europa League. Sans oublier la finale de la Coupe de France 2024 perdue contre le PSG. Entraîneur des U16 de 2019 à 2021, il était devenu directeur du centre de formation en juin 2023 après un bref passage en tant qu'adjoint au Red Star. C'est en décembre 2023 qu'il a pris les rênes de l'équipe première suite à l'entame catastrophique sous Laurent Blanc et Fabio Grosso.

Le natif de Lons-le-Saunier avait, comme un clin d'œil, débuté face à Lens avec l'OL le 2 décembre 2023 (défaite 3-2). L'homme de 46 ans a dirigé 54 matchs toutes compétitions confondues pour 32 victoires, 11 nuls et 13 revers. Un taux de succès d'environ 57 %. Malgré ces données favorables, cela n'a pas suffi à John Textor sur le long terme.

Pas de face à face direct avec Fonseca

L'Américain avait fait le choix de l'écarter après six sorties sans succès, dont une élimination piteuse à Bourgoin en Coupe de France. Son remplacement par Paolo Fonseca n'a cependant pas permis d'atteindre la Ligue des champions, l'objectif ciblé. Ce samedi, ni John Textor ni le Portugais (toujours suspendu) ne seront aux côtés des Lyonnais. En revanche, il retrouvera sans doute avec plaisir son ancien adjoint, Jorge Maciel, l'un des rares rescapés au sein du staff rhodanien.