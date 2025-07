Lourdement suspendu pour son coup de sang en février dernier, Paulo Fonseca doit encore attendre novembre pour retrouver le banc de l’OL. Toutefois, l’entraîneur portugais aura de nouveau accès aux vestiaires après la 4e journée de Ligue 1.

Il est tellement question de financier qu’on en oublie presque le sportif. Malheureusement, ce dernier reste largement corrélé à ce qui se passe en coulisses et cela reste donc compliqué de ne pas faire abstraction. Tout se jouera jeudi devant la commission d’appel de la DNCG et l’OL sera enfin fixé : la Ligue 1 ou la Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Tout l’environnement lyonnais espère forcément la première issue, mais il faudra pour cela répondre aux exigences économiques. Dans cette tension, Paulo Fonseca doit, de son côté, préparer tant bien que mal les échéances qui se profilent.

Entre amicaux et stage, le programme va être intense d’ici à la première journée de Ligue 1 contre le RC Lens. Un déplacement dans le nord qui sera symbolique, si l’OL reste dans l’élite, car il mettra aux prises le Portugais avec Pierre Sage, son prédécesseur. Toutefois, il n’y aura pas de poignées de mains entre les deux coachs, puisque Fonseca reste encore suspendu.

Quel sort en cas de descente en Ligue 2 ?

Son coup de sang contre Benoît Millot lui a valu neuf mois de suspension et le reste sur le banc de l’OL ne sera que pour le week-end du 7 décembre. Cependant, avec ce début de saison, le Portugais se rapproche d’un retour dans les vestiaires. Il avait interdiction d’y pénétrer jusqu’au 15 septembre 2025 inclus. Ce qui veut dire qu’il reste encore quatre matchs à attendre. Lens et Rennes à l’extérieur ainsi que Metz et l’OM à domicile. Paulo Fonseca retrouvera un semblant de rôle de coach à compter de la 5e journée de Ligue 1 et de la venue d’Angers à Décines (21 septembre). Encore faut-il que l’OL soit encore en première division et Fonseca par la même occasion…