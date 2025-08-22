Actualités
Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
Amaury Barlet, coach des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Médias : TKYDG de retour lundi avec Amaury Barlet comme invité

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après une coupure estivale bien méritée, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi 25 août pour un premier numéro. À cette occasion, l’équipe de TKYDG recevra Amaury Barlet, ancien formateur à l’OL Académie, aujourd’hui directeur sportif du CASCOL.

    Vous l’avez réclamé, vous allez enfin pouvoir souffler un bon coup. Lundi dernier, nombreux sont ceux à avoir regretté l’absence d’une reprise de "Tant qu’il y aura des Gones" pour le retour de la Ligue 1 et de l’OL face au RC Lens (0-1). C’est finalement bien ce lundi 25 août que votre émission fera son retour après la coupure estivale. Le rendez-vous est donc pris comme chaque lundi à partir de 19h pour suivre en direct votre émission traitant de l’actualité autour de l’OL. Pour cette nouvelle saison, l’équipe de TKYDG n’a pas connu une vaste revue d’effectif comme cela a pu être le cas pour la formation rhodanienne. Les cadres que sont Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale seront bien au rendez-vous pour lancer cette saison 2025-2026.

    La formation au centre du débat

    Pour cette reprise et deux jours après les retrouvailles de l’OL avec ses supporters contre Metz, "Tant qu’il y aura des Gones" recevra un invité de choix. À l’heure où la formation lyonnaise a repris de l’importance dans le groupe de Paulo Fonseca, Amaury Barlet nous fera l’amitié de venir débattre pendant une heure. Formateur à l’Académie durant quinze ans, le désormais directeur sportif du CASCOL a vu passer certains de ces jeunes, comme Khalis Merah. De quoi avoir pas mal de choses à dire sur ce renouveau sportif. 

    Pour rappel, vous pouvez retrouver ce numéro de TKYDG en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV

    2 commentaires
    1. Avatar
      Guilyon - ven 22 Août 25 à 15 h 46

      Bonjour. Excellent invite.
      Si vous indiquez que la formation a repris de l importance dans le groupe de fofana en est il de meme.dans la stratégie de la nouvelle direction ?
      Lors de la conférence de passation de pouvoir il me semble qu'il n en a pas ete sujet alors que ces derniers temps les rumeurs évoquaient la fin de la formation pour ne faire plus que de la post formation, ou de manière contradictoire le rapprochement des installations du centre vers celles des pros.
      Qu en est il réellement ? Les échos de locaux en piteux état étaient ils vrais ?

    2. Avatar
      vauban - ven 22 Août 25 à 15 h 49

      En espérant que vos questions portent sur le nouveau directeur de l'académie et le pourquoi de tous ces départs staf et joueurs ( pas de langue de bois mais du juré craché ) ..

    Faire défiler vers le haut