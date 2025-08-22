Actualités
OL Académie : les U17, U19 et la réserve lancent leur saison ce week-end

  • par Lirone Nabet

    • Après une présaison riche en enseignements, les jeunes de l’Olympique lyonnais reprennent la compétition ce week-end.

    Une montée en puissance avant Bourgoin

    La réserve de l’OL a lancé sa préparation estivale avec un première victoire contre la réserve du Servette FC (1-0). Les Lyonnais ont ensuite participé au tournoi européen U21 de Ploufragan, avec un revers 2-0 contre Rennes, une défaite aux tirs au but contre Guingamp (1-1, 1-2 tab) et une victoire 1-0 contre la Real Sociedad. De retour à Décines, ils ont battu l’AS Fabreguoise 2-0 avant de s’incliner 2-0 face à Thonon lors de leur dernier amical.

    Place désormais au championnat. Les coéquipiers de Yannis Lagha entament leur saison de National 3 ce samedi 23 août. Ils recevront Bourgoin au GOLTC à 18h. Un premier test important pour évaluer la progression du groupe.

    Des débuts contrastés mais une réaction encourageante

    Les U19 de Florent Balmont ont connu un début d’été difficile. Après une défaite contre la réserve de Grenoble (1-3), ils ont arraché un nul face au FC Nantes (1-1) avant de participer au tournoi Carisport dans le Maine-et-Loire. Là, les résultats ont été décevants : un nul contre Le Havre (0-0) suivi de défaites face à Angers (0-1), Montpellier (1-2) et Metz (0-1), pour une huitième place finale.
    Malgré ces résultats, l’équipe a montré des signes de révolte lors des derniers amicaux, s’imposant 3-0 contre Vaulx-en-Velin et 3-2 face à Sochaux. Ces succès, bienvenus à quelques jours de la reprise du championnat, offrent un regain de confiance pour aborder la saison avec détermination.

    La reprise du championnat sera le dimanche 24 août, les U19 se déplaceront à Dijon pour affronter l’ASPTT. Après une préparation marquée par les difficultés, ce premier rendez-vous officiel sera crucial pour lancer la saison sur une dynamique plus positive.

    Des succès encourageants avant Thionville

    Le groupe U17 dirigé par Samy Saci poursuit sa préparation avec efficacité. Après une victoire 3-0 face à Montpellier à Valence, ils ont enchaîné avec un succès 3-1 contre Lyon-La Duchère. Les jeunes Lyonnais ont confirmé avec un nul 2-2 contre Thionville lors de leur dernier match amical. Ces résultats laissent entrevoir une montée en puissance intéressante avant la reprise du championnat.

    Leur championnat commence le dimanche 24 août avec un déplacement sur la pelouse de Thionville. Forts de leurs succès récents, les U17 abordent cette reprise avec confiance et ambition. Les bonnes dispositions affichées cet été devront maintenant se confirmer dans les matchs officiels.

    OL - Metz : la barre de 50 000 spectateurs atteinte ?
    OL - Metz : la barre de 50 000 spectateurs atteinte ?

