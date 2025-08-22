Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Giraldez (OL Lyonnes) : "Content d'avoir enfin tout mon groupe"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Vainqueur du London City Lionesses, l'OL Lyonnes a signé une troisième victoire en trois matchs. Avant de se rendre en Allemagne, Jonatan Giraldez savourait de pouvoir compter sur l'ensemble de ses joueuses.

    Coach, quel est votre sentiment après cette troisième victoire de l'OL Lyonnes en préparation ?

    Jonatan Giraldez : Ça a été la première semaine avec toutes les joueuses. Les Françaises ont fait leur retour, Jule Brand aussi. Je suis content parce que nous avons la capacité de travailler tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de choses à améliorer sur le match, mais les capacités et les volontés des joueuses étaient très bonnes. Je suis très content.

    Il y a ce premier but encaissé de l'été. Anecdotique ou ça vous chagrine ?

    Je n'ai pas aimé bien sûr (sourire). C'était une mauvaise situation de nos défenseuses, et l'organisation n'a pas été bonne sur cette action. Nous sommes encore en préparation et toutes les choses qui peuvent se passer sur le terrain vont nous aider à améliorer et à préparer l'équipe du mieux possible pour la saison. Nous allons améliorer ces situations au fil des matchs. Mais ce que je retiens, c'est le fait d'avoir désormais tout mon groupe pour travailler.

    Il y a eu beaucoup de recrues cet été. Il y a votre philosophie aussi à assimiler. C'est aussi normal de voir des phases de jeu où il y a des automatismes à trouver ?

    Oui, bien évidemment. Nous voulons avoir la capacité de faire des combinaisons, de déstabiliser l'adversaire. Contre London City, les joueuses ont essayé d'exploiter au mieux la situation dans le dos de l'adversaire. Je pense qu'il y a eu un bon match collectif et notamment dans la transition. Nous avons couru beaucoup à la transition, notamment sur l'aspect défensif. C'était la première semaine avec toutes les joueuses, mais il y a un bon potentiel pour améliorer l'équipe.

    2 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - ven 22 Août 25 à 14 h 28

      Il manquait néanmoins Wendie et Tarciane.
      Je me demande s'il n'y avait pas Wandeler sur la photo avec Amel, juste à gauche de M.Kang...

      Signaler
    2. Avatar
      freken - ven 22 Août 25 à 14 h 51

      Bonjour,
      Vu sur le site " cœur de foot", comme quoi Damaris Egurrola serait transférer à Arsenal,.. ( fake news ou non ). !!
      Si c'est le cas , énorme perte!

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut