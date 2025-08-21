Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette (crédit : David Hernandez)

L'OL Lyonnes prend le meilleur sur les cousines de London City (3-1)

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Pour cette première entre deux clubs de l’entité Kynisca, l’OL Lyonnes a fait respecter la hiérarchie contre le London City Lionesses (3-1). Avant de partir en Allemagne pour un stage d’une semaine, les Lyonnaises enchaînent un troisième succès en amical.

    Pour l’histoire. Ce n’était qu’un match amical, mais il représentait beaucoup. Ce jeudi, à Décines, Michele Kang pouvait avoir le sourire au moment de saluer les jeunes U15 de l’OL Lyonnes du côté du terrain Gérard Houllier. Elle qui est devenue la présidente de l’OL reste avant tout la propriétaire des Fenottes. Alors forcément, quand le club lyonnais affronte le London City Lionesses au GOLTC, tous les regards sont rivés sur l’Américaine. Pour cette première historique entre deux clubs de l’entité Kynisca, la patronne avait bien pris place dans la loge du terrain d’honneur.

    Une dernière fois pour celle qui ne peut plus voir en peinture ce terrain, pas à la mesure de ses ambitions pour la formation rhodanienne. Après avoir longuement échangé avec Jocelyn Prêcheur et Jonatan Giraldez, ses deux coachs, avant la rencontre, Kang a pu se délecter des 90 minutes offertes par ses deux clubs, après un hommage rendu à Amel Majri. Avec une logique respectée, celle d’une victoire de l’OL Lyonnes face au promu de WSL (3-1).

    Un manque de précision technique

    Dans des tribunes où le bleu ciel de London City avait pris place aux côtés du rouge et bleu lyonnais dans une ambiance amicale, il y avait clairement une classe d’écart. La formation londonienne a beau compter des jolis noms comme les anciennes Fenottes, Saki Kumagai, Nikita Parris ou Daniëlle van de Donk, elle n’a pas encore l’expérience de ces gros matchs, même amicaux. L’armada lyonnaise est encore loin d’être rodée, elle n’a pas eu besoin de beaucoup plus pour s’offrir une troisième victoire en trois matchs de préparation.

    Si Jonatan Giraldez a encore mis un peu de jeunesse dans son onze de départ, l’OL a rapidement pris l’ascendant sur son adversaire. Il n’aurait fallu qu’un peu plus de précision de Vicki Becho pour prendre les devants d’entrée de jeu (6e, 9e). Dominateur, l’OL a pêché dans la précision technique et c’est finalement un but sorti presque de nulle part qui a débloqué la situation. Alignée à droite, Liana Joseph a parfaitement croisé sa frappe (1-0, 33e) avant de voir la barre la priver d’un doublé (40e).

    Une rotation différente des deux premiers amicaux

    Contre le Servette et Nuremberg, Giraldez avait rapidement fait des changements à la pause avec des onze remodelés. Ce ne fut pas le cas ce jeudi soir avec seulement quatre changements à la mi-temps (Yohannes, Nelhadge, Benyahia et Chawinga). Certaines, qui faisaient leurs débuts face au public lyonnais, ont eu le droit à une heure de jeu avant que les internationales françaises et Jule Brand ne disputent leurs premières minutes de l’été.

    Il n'a pas fallu longtemps pour que Diani ne provoque un penalty suite à une main malheureuse de Van de Donk pour son retour à Lyon. De retour en pleine forme physiquement, Inès Benyahia a pris à contrepied la gardienne pour un break à vingt minutes de la fin. La milieu a pensé offrir sur un plateau le 3-0 à Chawinga mais la frappe lourde de la Malawite a heurté la barre (72e). Face à Michele Kang, le London City Lionesses a quand même voulu repartir la tête haute et a réussi à réduire le score. Sur une frappe lointaine de Godfrey, Micah a été un peu trop avancée et s'est finalement faite lobée. Un premier but encaissé dans cette préparation, sans incidence sur le score final puisque Yohannes a fait trembler les filets à la fin du match.

    La composition de départ : Endler - Lawrence, Fathallah, Engen, Svava - Dumornay, Albert, Heaps - Becho, Hegerberg, Joseph

    La composition en 2e mi-temps : Endler (puis Micah, 62e) - Lawrence (Sombath, 62e), Engen (Sangaré, 70e), Nelhage, Svava (Bacha, 62e) - Yohannes, Benyahia, Heaps (Brand, 62e) - Joseph (Diani, 62e), Chawinga, Becho (Katoto, 62e)

    4 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - jeu 21 Août 25 à 21 h 00

      Merci David, pour la rapidité de cet article à peine le match terminé !^^

      Bravo les Lyonnes, beaucoup de talent dans notre équipe.
      Et malgré les nombreuses arrivées cet été de joueuses internationales, les jeunes lyonnaises savent se montrer et il faudra compter avec elles cette année !
      Un casse-tête heureux pour le coach...

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - jeu 21 Août 25 à 21 h 04

      Merci David, c'est service turbo 👍

      Et bien on a vu un bon match de préparation et une revue des troupes, qui vont œuvrer tout au long de la saison.
      Un effectif très riche, quantité et qualité des joueuses, ça promet quelques bons maux de tête au coach et c'est tant mieux.
      Hâte d'être au début septembre.
      Bonne fin de soirée à toutes et tous.

      Signaler
    3. Avatar
      brad - jeu 21 Août 25 à 21 h 06

      Un match amical que j'aimerais voir dans notre championnat officiel , du beau monde et pas mal de qualité technique sur le terrain....
      Surpris par l'activité de Chawinga le coach n'y est pas étranger , super match de Nelhatge , Yoannes aussi ..... bien le coach va avoir un sacré boulot à décrypter son onze type.

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 21 Août 25 à 21 h 32

      Bien aimé aussi ce match
      Vous l'avez la grande transversale de Svava en milieu de première mi-temps ? Magnifique

      Signaler

    derniers commentaires
