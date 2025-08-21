Pour cette première entre deux clubs de l’entité Kynisca, l’OL Lyonnes a fait respecter la hiérarchie contre le London City Lionesses (3-1). Avant de partir en Allemagne pour un stage d’une semaine, les Lyonnaises enchaînent un troisième succès en amical.

Pour l’histoire. Ce n’était qu’un match amical, mais il représentait beaucoup. Ce jeudi, à Décines, Michele Kang pouvait avoir le sourire au moment de saluer les jeunes U15 de l’OL Lyonnes du côté du terrain Gérard Houllier. Elle qui est devenue la présidente de l’OL reste avant tout la propriétaire des Fenottes. Alors forcément, quand le club lyonnais affronte le London City Lionesses au GOLTC, tous les regards sont rivés sur l’Américaine. Pour cette première historique entre deux clubs de l’entité Kynisca, la patronne avait bien pris place dans la loge du terrain d’honneur.

Une dernière fois pour celle qui ne peut plus voir en peinture ce terrain, pas à la mesure de ses ambitions pour la formation rhodanienne. Après avoir longuement échangé avec Jocelyn Prêcheur et Jonatan Giraldez, ses deux coachs, avant la rencontre, Kang a pu se délecter des 90 minutes offertes par ses deux clubs, après un hommage rendu à Amel Majri. Avec une logique respectée, celle d’une victoire de l’OL Lyonnes face au promu de WSL (3-1).

Un manque de précision technique

Dans des tribunes où le bleu ciel de London City avait pris place aux côtés du rouge et bleu lyonnais dans une ambiance amicale, il y avait clairement une classe d’écart. La formation londonienne a beau compter des jolis noms comme les anciennes Fenottes, Saki Kumagai, Nikita Parris ou Daniëlle van de Donk, elle n’a pas encore l’expérience de ces gros matchs, même amicaux. L’armada lyonnaise est encore loin d’être rodée, elle n’a pas eu besoin de beaucoup plus pour s’offrir une troisième victoire en trois matchs de préparation.

Si Jonatan Giraldez a encore mis un peu de jeunesse dans son onze de départ, l’OL a rapidement pris l’ascendant sur son adversaire. Il n’aurait fallu qu’un peu plus de précision de Vicki Becho pour prendre les devants d’entrée de jeu (6e, 9e). Dominateur, l’OL a pêché dans la précision technique et c’est finalement un but sorti presque de nulle part qui a débloqué la situation. Alignée à droite, Liana Joseph a parfaitement croisé sa frappe (1-0, 33e) avant de voir la barre la priver d’un doublé (40e).

Une rotation différente des deux premiers amicaux

Contre le Servette et Nuremberg, Giraldez avait rapidement fait des changements à la pause avec des onze remodelés. Ce ne fut pas le cas ce jeudi soir avec seulement quatre changements à la mi-temps (Yohannes, Nelhadge, Benyahia et Chawinga). Certaines, qui faisaient leurs débuts face au public lyonnais, ont eu le droit à une heure de jeu avant que les internationales françaises et Jule Brand ne disputent leurs premières minutes de l’été.

Il n'a pas fallu longtemps pour que Diani ne provoque un penalty suite à une main malheureuse de Van de Donk pour son retour à Lyon. De retour en pleine forme physiquement, Inès Benyahia a pris à contrepied la gardienne pour un break à vingt minutes de la fin. La milieu a pensé offrir sur un plateau le 3-0 à Chawinga mais la frappe lourde de la Malawite a heurté la barre (72e). Face à Michele Kang, le London City Lionesses a quand même voulu repartir la tête haute et a réussi à réduire le score. Sur une frappe lointaine de Godfrey, Micah a été un peu trop avancée et s'est finalement faite lobée. Un premier but encaissé dans cette préparation, sans incidence sur le score final puisque Yohannes a fait trembler les filets à la fin du match.

La composition de départ : Endler - Lawrence, Fathallah, Engen, Svava - Dumornay, Albert, Heaps - Becho, Hegerberg, Joseph

La composition en 2e mi-temps : Endler (puis Micah, 62e) - Lawrence (Sombath, 62e), Engen (Sangaré, 70e), Nelhage, Svava (Bacha, 62e) - Yohannes, Benyahia, Heaps (Brand, 62e) - Joseph (Diani, 62e), Chawinga, Becho (Katoto, 62e)