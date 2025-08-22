Sinaly Diomandé attire l’attention de clubs étrangers. L’OL pourrait percevoir la moitié d’un futur transfert, un atout financier important.

De l'argent tombé du ciel dans cette fin de mercato pour l'OL ? Ce ne pourrait être qu'un maigre butin mais ce serait toujours ça de pris. D'après Foot Mercato, l'Union Berlin aurait confirmé un intérêt pour Sinaly Diomandé, le défenseur ivoirien de 24 ans. Sous contrat avec l’AJ Auxerre jusqu’en juin 2027, il a réalisé une saison solide en Ligue 1, attirant plusieurs clubs européens. L’AJA souhaite obtenir entre 4 et 5 millions d’euros pour céder son joueur, mais l’OL bénéficie d’un intéressement conséquent : 50 % sur une éventuelle revente après avoir facilité un départ gratuit il y a un an.

Envoyé libre à Auxerre il y a un an

N'entrant plus dans les plans lyonnais à l'été 2024, Diomandé avait été cédé gratuitement à Auxerre, malgré encore un an de contrat. L'OL avait malgré tout assuré ses arrières pour un défenseur formé en partie à Décines. Cela représenterait ainsi deux millions d'euros dans les caisses. Ce n'est pas Byzance, mais cela reste toujours mieux que rien. Dans cette fin de mercato, l’OL suivra attentivement l’évolution du dossier. Cela n'aidera pas à satisfaire les exigences de la DNCG, mais c'est un plus non-négligeable.