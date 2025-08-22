Actualités
Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d’Auxerre – OL (AFP)

Mercato : Diomandé vers l'Union Berlin, quelques millions pour l'OL ?

  • par Lirone Nabet
  • 1 Commentaire

    • Sinaly Diomandé attire l’attention de clubs étrangers. L’OL pourrait percevoir la moitié d’un futur transfert, un atout financier important.

    De l'argent tombé du ciel dans cette fin de mercato pour l'OL ? Ce ne pourrait être qu'un maigre butin mais ce serait toujours ça de pris. D'après Foot Mercato, l'Union Berlin aurait confirmé un intérêt pour Sinaly Diomandé, le défenseur ivoirien de 24 ans. Sous contrat avec l’AJ Auxerre jusqu’en juin 2027, il a réalisé une saison solide en Ligue 1, attirant plusieurs clubs européens. L’AJA souhaite obtenir entre 4 et 5 millions d’euros pour céder son joueur, mais l’OL bénéficie d’un intéressement conséquent : 50 % sur une éventuelle revente après avoir facilité un départ gratuit il y a un an.

    Envoyé libre à Auxerre il y a un an

    N'entrant plus dans les plans lyonnais à l'été 2024, Diomandé avait été cédé gratuitement à Auxerre, malgré encore un an de contrat. L'OL avait malgré tout assuré ses arrières pour un défenseur formé en partie à Décines. Cela représenterait ainsi deux millions d'euros dans les caisses. Ce n'est pas Byzance, mais cela reste toujours mieux que rien. Dans cette fin de mercato, l’OL suivra attentivement l’évolution du dossier. Cela n'aidera pas à satisfaire les exigences de la DNCG, mais c'est un plus non-négligeable.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Face à Metz, les statuts attendront à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 22 Août 25 à 8 h 32

      Il n'y a pas une astuce dans ces cas là qui consiste à ajouter des bonus pour faire baisser le prix du transfert et donc faire baisser la part des 50% qu'ils nous doivent ?

      En tout cas les clubs de Berlin ont l'air d'apprécier nos pépites (Tousart, Diomandé...)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Face à Metz, les statuts attendront à l'OL 08:45
    Amel Majri honorée avant OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes a rendu un ultime hommage à Majri 08:00
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Mercato : Diomandé vers l'Union Berlin, quelques millions pour l'OL ? 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    L'OL Lyonnes prend le meilleur sur les cousines de London City (3-1) 21/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Revivez OL Lyonnes - London City Lionesses 21/08/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    OL Lyonnes - London City : Hegerberg titulaire, Renard ménagée 21/08/25
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : un ancien Lyonnais dans le viseur de l'OM 21/08/25
    Issa Kabore
    Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ? 21/08/25
    d'heure en heure
    Romain Perret (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL - Mercato : Perret rejoint le Luxembourg et l'UNA Strassen 21/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso 21/08/25
    Tyler Morton (OL) en conférence de presse
    Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL" 21/08/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Descamps et Abner titulaires pour OL - Metz 21/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz 21/08/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : les supporters de l'OL vont pouvoir s'organiser plus vite 21/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Le vestiaire de l’OL rend hommage au petit Ibrahim, qui se battait contre une maladie grave 21/08/25
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    Ibrahim Halilou présent à l'entraînement ce jeudi au Parc OL 21/08/25
    Le logo de l'OL
    Mercato : l'OL aurait tenté le coup pour un joueur de troisième division croate 21/08/25
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    OL - Mercato : une porte de sortie pour Diawara ? 21/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut