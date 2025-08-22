L'OL Lyonnes a rendu un ultime hommage à Majri

En marge de la rencontre contre le London City Lionesses (victoire 3-1), l'OL Lyonnes a rendu un dernier hommage à Amel Majri. La joueuse va quitter le club après quinze saisons au plus haut niveau.

Il y avait de la nostalgie jeudi soir sur la pelouse du terrain Gérard Houllier pour l'affiche amicale entre l'OL Lyonnes et le London City Lionesses. La rencontre entre les deux entités de Kynisca, holding de Michele Kang, a permis aux supporters lyonnais de retrouver des têtes bien connues. Daniëlle van de Donk, partie cet été, Saki Kumagai ou encore Nikita Parris revenaient sur les terres de leurs exploits passés. Elles ont toutes les trois eu le droit à une vague d'applaudissements bien nourris de la part des 1 100 spectateurs présents à Décines. Mais la vraie surprise de la soirée a été l'hommage rendu par le club à une enfant de la ville : Amel Majri. Déjà présente lors du deuxième amical contre Nuremberg, l'internationale française a, cette fois, pu faire ses adieux à son public.

Une haie d'honneur des joueuses

En marge du coup d'envoi de la victoire lyonnaise (3-1), Michele Kang a offert un maillot collector floqué du numéro 327, comme le nombre de matchs de sa désormais ancienne joueuse, qui va rejoindre l'Arabie saoudite dans les prochaines semaines. Célébrée par les joueuses de l'OL Lyonnes et de London City avec une haie d'honneur, Majri a eu du mal à cacher son émotion au moment de prendre le micro pour un dernier au-revoir. Chez les Fenottes, on n'oublie pas ses légendes et la photo souvenir prise avec les deux équipes, Amel Majri l'emportera sûrement du côté de l'Al-Ula FC.