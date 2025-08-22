Face à Metz, les statuts attendront à l'OL

Après une première victoire à Lens, l’OL veut enchaîner contre le FC Metz ce samedi à Décines. Si l’incertitude autour de Corentin Tolisso pourrait redistribuer les cartes au milieu, Paulo Fonseca veut s’appuyer sur ses forces actuelles.

Un match après l’autre. Ce discours, les supporters de football l’ont entendu plus d’une fois depuis qu’ils suivent le ballon rond. C’est presque devenu une maxime tant cette phrase est utilisée à toutes les sauces par les acteurs. Jeudi, Paulo Fonseca n’a pas dérogé à la règle au moment de se projeter sur la double réception au Parc OL du FC Metz ce samedi puis de l’OM une semaine plus tard. Avant de penser au duel des Olympiques, il faudra d’abord faire le travail contre le promu, "car c’est déjà bien assez compliqué de gagner un match, alors penser à en gagner deux consécutifs à la maison…"

Il est vrai que pour préparer au mieux le premier choc de la saison prévu pour le 31 août, l’OL serait bien avisé de se présenter avec six points sur six possibles. Après l’obstacle Lens, le FC Metz n’a pas forcément l’étoffe d’un adversaire capable de mettre à mal cette prophétie. Toutefois, un promu qui risque de mettre le bus à Décines reste un poil à gratter qu’il ne faut pas prendre par-dessus la jambe. Fonseca l’a bien compris, même s’il est sûr de ses forces. Tout n’a pas été parfait à Lens mais le Portugais "a beaucoup aimé ce qu’a fait l’équipe, notamment en première mi-temps".

Greif lancé seulement à Rennes mi-septembre ?

Dans une honnêteté plutôt rare, le coach lyonnais a d’ailleurs donné quelques indices sur le visage que montrerait l’OL ce samedi. Pour sa première à la maison, la formation rhodanienne "continuera à jouer un football vers l’offensive" mais c’est avant tout dans le choix des joueurs que Fonseca a surpris. Depuis mardi, Dominik Greif apprend à se familiariser avec son nouvel environnement et l’on pouvait penser que la venue de Metz, un adversaire à la portée de l’OL, serait le bon moment pour lancer le Slovaque afin de prendre des repères avant l’OM. Il n’en sera rien, puisque Rémy Descamps poursuivra dans le but samedi et dimanche prochain. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le technicien en annonçant que "Greif aura besoin de quelques semaines pour totalement assimiler nos principes". Sous-entendu que les débuts de l’ancien de Majorque devraient être à Rennes après la trêve internationale.

Si le club l'a "recruté pour être le numéro 1", Greif fait les frais d’une volonté du staff de faire bien les choses avant les meilleurs éléments actuellement. Qu’importe le statut. À condition physique égale, la question de qui sera titulaire entre Abner et Nicolas Tagliafico ne se poserait même pas. Seulement, l’Argentin n’est "pas encore à 100%" et Paulo Fonseca applique donc le même système que pour le gardien. Honneur à la fraîcheur physique avec un latéral brésilien qui a fait tous les amicaux et qui est plutôt sur une phase ascendante.

Merah dans le grand bain décinois ce samedi ?

Miser sur les valeurs sûres actuelles, voilà le crédo de Fonseca au moment de recevoir le FC Metz. Toutefois, il devra sûrement être amené à ne pas reconduire le même onze qu’à Lens. Corentin Tolisso est incertain après une alerte au mollet et on imagine mal le club prendre un risque, presque inutile, face au promu alors que se dresse l’OM une semaine plus tard. Le moment parfait pour lancer Khalis Merah dans le grand bain. S’il a connu ses premières minutes en Ligue 1 à Lens, le jeune milieu avait payé son inexpérience pour ne pas débuter à Bollaert malgré une préparation taille patron. Paulo Fonseca l’avait d’ailleurs rappelé, il veut lancer les jeunes "dans un contexte favorable".

Une deuxième journée à Décines, à quelques kilomètres du domicile familial, face à une formation entre guillemets prenable, cela a tout de l’opportunité rêvée. En ce sens, Merah a usé de ce rôle de milieu avancé ces dernières heures, comme il l’avait fait durant toute la préparation. Sera-t-il le seul changement ? Jeudi, Paulo Fonseca a pointé du doigt un jeu qui avait beaucoup basculé à gauche avec la doublette Abner - Fofana. De l’autre côté, la paire Maitland-Niles - Kumbedi a eu plus de difficultés. De quoi revoir les plans face à un bloc bas ? Encore faut-il avoir un profil pour apporter cette profondeur à droite… Et Fonseca a avoué qu’il ne l’avait pas forcément à l’instant T dans son groupe.