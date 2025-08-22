Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A

Libéré de son contrat à l’OL ces derniers jours, Nemanja Matic va rebondir en Serie A. Le milieu serbe doit s’engager avec Sassuolo, équipe promue et dirigée par Fabio Grosso.
Son expérience n’aurait pas été de trop pour couver certains jeunes promus au sein de l’équipe première de l’OL. Seulement, le salaire conséquent a eu raison de la présence de Nemanja Matic pour une deuxième saison complète entre Rhône et Saône. Relégué à un rôle de remplaçant durant l’été et encore marqué par l’épisode Manchester United, le Serbe a trouvé un accord avec l’OL pour résilier son contrat et être ainsi libre de s’engager au bon lui semble. Preuve que son passage à Belgrade n’était qu’une visite de courtoisie avec le Partizan, c’est bien du côté de la Serie A que Matic va poursuivre sa carrière et potentiellement y mettre un terme.
Une deuxième expérience en Italie
Ces dernières heures, l’intérêt de Sassuolo pour l’ancien international a grandi. Les deux parties seraient tombées d’accord pour un contrat d’un an et une saison supplémentaire en option, d'après les médias italiens. A 37 ans, Nemanja Matic va apporter tout son pedigree à une formation qui vient tout juste de remonter en Serie A. Ayant déjà évolué dans le championnat italien pendant deux saisons à la Roma, le milieu évoluera sous les ordres de Fabio Grosso, qui a rebondi à Sassuolo après l’échec de son passage à l’OL entre septembre et novembre 2023.
Étincelles attendues!
Grosso aime bien les personnalités fortes du type Averell Dalton ou Edouard Balladur
Si Matic n'a pas joué contre Manchester ce n'est pas la seule décision de Fonseca c'est sur ordre de Textor pour punir Matic qui ne voulait pas partir. C'est ce que j'ai toujours dit...
Pas mal, j'ai ri.
En vrai, je souhaite une bonne fin de carrière à Nema.
Il voyait bien que le club et le coach ne comptaient plus sur lui mais ne minimisons pas son influence sur la rocambolesque remontada de 2024, il jouait à son aise en patron du milieu, en mode daron et cela a grandement joué sur les résultats du club.
C'est devenu plus compliqué quand notre style de jeu (sous Fonseca) a demandé de se mettre davantage à presser.
J'avais trouvé un peu fou de lui proposer 2.5 ans de contrat à l'époque (il allait sur ses 35 ans), mais c'était ça ou il ne venait pas.
Heureux que tout le monde y ait trouvé son compte à la fin du bal.