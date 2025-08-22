Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A

Libéré de son contrat à l’OL ces derniers jours, Nemanja Matic va rebondir en Serie A. Le milieu serbe doit s’engager avec Sassuolo, équipe promue et dirigée par Fabio Grosso.

Son expérience n’aurait pas été de trop pour couver certains jeunes promus au sein de l’équipe première de l’OL. Seulement, le salaire conséquent a eu raison de la présence de Nemanja Matic pour une deuxième saison complète entre Rhône et Saône. Relégué à un rôle de remplaçant durant l’été et encore marqué par l’épisode Manchester United, le Serbe a trouvé un accord avec l’OL pour résilier son contrat et être ainsi libre de s’engager au bon lui semble. Preuve que son passage à Belgrade n’était qu’une visite de courtoisie avec le Partizan, c’est bien du côté de la Serie A que Matic va poursuivre sa carrière et potentiellement y mettre un terme.

Une deuxième expérience en Italie

Ces dernières heures, l’intérêt de Sassuolo pour l’ancien international a grandi. Les deux parties seraient tombées d’accord pour un contrat d’un an et une saison supplémentaire en option, d'après les médias italiens. A 37 ans, Nemanja Matic va apporter tout son pedigree à une formation qui vient tout juste de remonter en Serie A. Ayant déjà évolué dans le championnat italien pendant deux saisons à la Roma, le milieu évoluera sous les ordres de Fabio Grosso, qui a rebondi à Sassuolo après l’échec de son passage à l’OL entre septembre et novembre 2023.