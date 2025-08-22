Actualités
John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Eagle Football BidCo pointe la gestion de Textor à l’OL

  • par David Hernandez

    • Lancés dans une bataille juridique, John Textor et Eagle Football BidCo se répondent coup par coup. Jeudi, la holding a demandé la suspension des décisions prises par l’Américain lors d’une assemblée extraordinaire à Botafofo, mettant notamment en avant sa mauvaise gestion à l’OL.

    Désormais concentré à 100% sur Botafogo, John Textor a passé un jeudi 21 août noir. Tenant du titre, le club brésilien a déjà pris la porte en Copa Libertadores et ne défendra pas son sacre acquis en décembre dernier. À cette élimination précoce en 8es, l’Américain a également vu Eagle Football BidCo déposer une requête devant la 2e chambre commerciale du tribunal de la capitale de Rio, d'après Globo.

    L’actionnaire majoritaire de la SAF Botafogo et donc indirectement Ares estime que l'homme d'affaires a agi sans avoir le pouvoir de représenter la société et a approuvé des mesures qui pourraient diluer sa participation et transférer les actifs de la SAF Botafogo vers une société située dans un paradis fiscal, qu'il contrôle lui-même. Ces mesures auraient eu lieu le 17 juillet dernier lors d’une assemblée "surprise" et à laquelle Chris Mallon n’aurait pas pris part, faute de convocation.

    Un risque de laisser l'Américain à la tête du club

    Dans cette bataille juridique sans fin, John Textor tente encore de faire bonne figure et assure que les discussions sont cordiales, notamment pour trouver un bon compromis entre les différentes entités d’Eagle Football. Néanmoins, Globo rapporte que Eagle conteste la demande de remboursement d’un prêt de la part de SAF Botafogo. La holding, qui souhaite que tous les différends actuels avec l’Américain soient traités par un même tribunal, a également mis en avant les dérives de la direction de John Textor du côté de l’OL et ainsi souligner le risque que peut représenter le maintien du patron à la tête du club carioca.

    à lire également
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Eagle Football BidCo pointe la gestion de Textor à l’OL 10:15
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A 09:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Face à Metz, les statuts attendront à l'OL 08:45
    Amel Majri honorée avant OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes a rendu un ultime hommage à Majri 08:00
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Mercato : Diomandé vers l'Union Berlin, quelques millions pour l'OL ? 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    L'OL Lyonnes prend le meilleur sur les cousines de London City (3-1) 21/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Revivez OL Lyonnes - London City Lionesses 21/08/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    OL Lyonnes - London City : Hegerberg titulaire, Renard ménagée 21/08/25
    d'heure en heure
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : un ancien Lyonnais dans le viseur de l'OM 21/08/25
    Issa Kabore
    Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ? 21/08/25
    Romain Perret (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL - Mercato : Perret rejoint le Luxembourg et l'UNA Strassen 21/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso 21/08/25
    Tyler Morton (OL) en conférence de presse
    Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL" 21/08/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Descamps et Abner titulaires pour OL - Metz 21/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz 21/08/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : les supporters de l'OL vont pouvoir s'organiser plus vite 21/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Le vestiaire de l’OL rend hommage au petit Ibrahim, qui se battait contre une maladie grave 21/08/25
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    Ibrahim Halilou présent à l'entraînement ce jeudi au Parc OL 21/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut