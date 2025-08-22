Eagle Football BidCo pointe la gestion de Textor à l’OL

Lancés dans une bataille juridique, John Textor et Eagle Football BidCo se répondent coup par coup. Jeudi, la holding a demandé la suspension des décisions prises par l’Américain lors d’une assemblée extraordinaire à Botafofo, mettant notamment en avant sa mauvaise gestion à l’OL.

Désormais concentré à 100% sur Botafogo, John Textor a passé un jeudi 21 août noir. Tenant du titre, le club brésilien a déjà pris la porte en Copa Libertadores et ne défendra pas son sacre acquis en décembre dernier. À cette élimination précoce en 8es, l’Américain a également vu Eagle Football BidCo déposer une requête devant la 2e chambre commerciale du tribunal de la capitale de Rio, d'après Globo.

L’actionnaire majoritaire de la SAF Botafogo et donc indirectement Ares estime que l'homme d'affaires a agi sans avoir le pouvoir de représenter la société et a approuvé des mesures qui pourraient diluer sa participation et transférer les actifs de la SAF Botafogo vers une société située dans un paradis fiscal, qu'il contrôle lui-même. Ces mesures auraient eu lieu le 17 juillet dernier lors d’une assemblée "surprise" et à laquelle Chris Mallon n’aurait pas pris part, faute de convocation.

Un risque de laisser l'Américain à la tête du club

Dans cette bataille juridique sans fin, John Textor tente encore de faire bonne figure et assure que les discussions sont cordiales, notamment pour trouver un bon compromis entre les différentes entités d’Eagle Football. Néanmoins, Globo rapporte que Eagle conteste la demande de remboursement d’un prêt de la part de SAF Botafogo. La holding, qui souhaite que tous les différends actuels avec l’Américain soient traités par un même tribunal, a également mis en avant les dérives de la direction de John Textor du côté de l’OL et ainsi souligner le risque que peut représenter le maintien du patron à la tête du club carioca.