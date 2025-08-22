Actualités
Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

OL - Metz : un hommage rendu à Bernard Lacombe et Gérard Drevet

  • par David Hernandez

    • Si le plus gros de l’hommage aura lieu pour OL - OM le 31 août prochain, la mémoire de Bernard Lacombe sera honorée ce samedi contre Metz. Le club aura également une pensée pour Gérard Drevet avant la rencontre.

    Ce samedi, l’OL jouera son premier match de la saison à domicile et il sera forcément particulier. S’il avait déjà dû faire une croix sur les matchs de son club de cœur en raison de sa santé, cet OL - Metz sera le premier à Décines depuis le décès de Bernard Lacombe mi-juin. Encore président du club rhodanien à cette époque, John Textor avait d’ailleurs annoncé qu’un hommage serait rendu à la légende au moment de la reprise de la Ligue 1. Si l’on pouvait penser que la venue du promu messin allait être une ode à Lacombe, la grande partie de l’hommage se fera plutôt le 31 août prochain à l’occasion du choc des Olympiques. La mémoire de l’historique numéro 9 sera célébrée avec la présence de sa famille et de ses amis.

    Des hommages avant le match et à la 9e minute

    Néanmoins, ce samedi, il y aura bien un peu de Bernard Lacombe pour ce retour de l’OL dans le Grand Stade. À la 9e minute, un premier hommage sera rendu avant celui en grande pompe contre l’OM. Bernard Lacombe ne sera d’ailleurs pas le seul mis en avant pour OL - Metz à 21h05. En marge du coup d’envoi de cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1, le club lyonnais honorera l’un des grands messieurs de sa formation. Une semaine après son décès, Gérard Drevet recevra également des applaudissements appuyés de tout un stade juste avant la rencontre. Preuve que l’OL n’oublie pas son histoire.

    à lire également
    Facundo Medina, défenseur de l'OM
    Ligue 1 : l’OM privé de Medina pour le choc des Olympiques face à l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Facundo Medina, défenseur de l'OM
    Ligue 1 : l’OM privé de Medina pour le choc des Olympiques face à l’OL 11:25
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - Metz : un hommage rendu à Bernard Lacombe et Gérard Drevet 10:39
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Eagle Football BidCo pointe la gestion de Textor à l’OL 10:15
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A 09:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Face à Metz, les statuts attendront à l'OL 08:45
    Amel Majri honorée avant OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes a rendu un ultime hommage à Majri 08:00
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Mercato : Diomandé vers l'Union Berlin, quelques millions pour l'OL ? 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    L'OL Lyonnes prend le meilleur sur les cousines de London City (3-1) 21/08/25
    d'heure en heure
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Revivez OL Lyonnes - London City Lionesses 21/08/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    OL Lyonnes - London City : Hegerberg titulaire, Renard ménagée 21/08/25
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : un ancien Lyonnais dans le viseur de l'OM 21/08/25
    Issa Kabore
    Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ? 21/08/25
    Romain Perret (U19) lors d'OL - Auxerre
    OL - Mercato : Perret rejoint le Luxembourg et l'UNA Strassen 21/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso 21/08/25
    Tyler Morton (OL) en conférence de presse
    Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL" 21/08/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Descamps et Abner titulaires pour OL - Metz 21/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz 21/08/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : les supporters de l'OL vont pouvoir s'organiser plus vite 21/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut