Si le plus gros de l’hommage aura lieu pour OL - OM le 31 août prochain, la mémoire de Bernard Lacombe sera honorée ce samedi contre Metz. Le club aura également une pensée pour Gérard Drevet avant la rencontre.

Ce samedi, l’OL jouera son premier match de la saison à domicile et il sera forcément particulier. S’il avait déjà dû faire une croix sur les matchs de son club de cœur en raison de sa santé, cet OL - Metz sera le premier à Décines depuis le décès de Bernard Lacombe mi-juin. Encore président du club rhodanien à cette époque, John Textor avait d’ailleurs annoncé qu’un hommage serait rendu à la légende au moment de la reprise de la Ligue 1. Si l’on pouvait penser que la venue du promu messin allait être une ode à Lacombe, la grande partie de l’hommage se fera plutôt le 31 août prochain à l’occasion du choc des Olympiques. La mémoire de l’historique numéro 9 sera célébrée avec la présence de sa famille et de ses amis.

Des hommages avant le match et à la 9e minute

Néanmoins, ce samedi, il y aura bien un peu de Bernard Lacombe pour ce retour de l’OL dans le Grand Stade. À la 9e minute, un premier hommage sera rendu avant celui en grande pompe contre l’OM. Bernard Lacombe ne sera d’ailleurs pas le seul mis en avant pour OL - Metz à 21h05. En marge du coup d’envoi de cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1, le club lyonnais honorera l’un des grands messieurs de sa formation. Une semaine après son décès, Gérard Drevet recevra également des applaudissements appuyés de tout un stade juste avant la rencontre. Preuve que l’OL n’oublie pas son histoire.