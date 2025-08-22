Actualités
Facundo Medina, défenseur de l'OM
Facundo Medina, défenseur de l’OM (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Ligue 1 : l’OM privé de Medina pour le choc des Olympiques face à l’OL

  • par Lirone Nabet

    • Touché à la cheville, le défenseur marseillais Facundo Medina manquera l’affiche entre l’OL et l’OM, le 31 août prochain.

    Coup dur pour l’OM avant le déplacement attendu à Lyon dans une semaine. Le défenseur argentin Facundo Medina peine à faire ses débuts avec les Olympiens. Suspendu à Rennes vendredi dernier, il n’avait pas joué lors de la défaite 1-0 au Roahzon Park. Mardi, il s’est blessé à une cheville pendant l’entraînement. Sa convalescence durera trois semaines. Ainsi, il manquera le match contre le Paris FC ce samedi et surtout l’Olympico face à l’OL le 31 août. Arrivé cet été, l’international argentin de 26 ans devra attendre la mi-septembre pour enfin lancer son aventure marseillaise

    Les ennuis continuent à Marseille

    Les problèmes ne s’arrêtent pas là pour l’OM. Adrien Rabiot, élément indispensable de la formation phocéenne, sera aussi absent à Lyon. Le milieu français a été écarté après un incident de comportement qui a suivi la défaite à Rennes. En effet, il s’est battu avec son coéquipier Jonathan Rowe qui est sur le point de quitter la Canebière cet été. Dès lors, la direction a placé les deux joueurs sur la liste des transferts. Cette décision fragilise encore plus un effectif déjà en difficulté en ce début de saison. L’OM devra donc se passer de deux cadres majeurs contre Lyon. De son côté, l’OL cherchera à tirer profit de cette situation.

