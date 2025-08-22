Actualités
Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters
Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Metz : la barre de 50 000 spectateurs atteinte ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi (21h05), l’OL retrouve son public face au FC Metz. Malgré les vacances scolaires, le Parc OL devrait accueillir entre 46 et 50 000 spectateurs pour cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1.

    Il y a quatre mois, le Parc OL chavirait au terme d’un énième scénario rocambolesque à Décines. Vainqueurs d’Angers lors de la dernière journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca avaient suivi en direct le but de la victoire du Havre à Strasbourg, synonyme d’une qualification européenne assurée pour 2025-2026. Entre le 17 mai dernier et ce samedi 21 août, il s’est passé bien des choses entre Rhône et Saône. C’est presque un petit miracle qu’un match de Ligue 1 puisse se tenir ce samedi. Pourtant, l’OL est bien de retour face à ses supporters pour la réception de Metz à 21h05. Une première qui s’annonce logiquement festive suite à la victoire inaugurale à Lens samedi dernier.

    Dans les meilleures affluences aoûtiennes du Parc OL ?

    Pour ce premier rendez-vous de la saison à Décines avant le choc des Olympiques dimanche prochain, le Parc OL n’affichera pas complet. Les vacances scolaires ont logiquement une incidence sur l’affluence, mais il devrait y avoir du monde malgré tout. Si le club n'a fourni aucun chiffre exact, il table entre 46 et 50 000 spectateurs ce samedi. Une estimation qui se trouvera dans la fourchette haute des affluences recensées à Décines pour un mois d’août depuis l’entrée en janvier 2016. Le record est détenu par OL - Monaco la saison passée avec 54 382 spectateurs.

    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly incertains côté messin
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - ven 22 Août 25 à 12 h 19

      Gros engouement pour la nouvelle équipe made in fonseca ( fraudeseca pour certains intimes 😅 ).
      Face a un promu c'est une performance .
      Comme quoi le potentiel public est très important ici , et ce club devrait être dans le top 5 chaque saison.
      Madame Kang sera d'accord avec moi je pense ...😄

      Signaler

