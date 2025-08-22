OL - Metz : Deminguet et Sabaly incertains côté messin

Ce jeudi en conférence de presse, le technicien messin, Stéphane Le Mignan, a indiqué les incertitudes de Deminguet et Sabaly.

La liste des absences pourrait commencer à faire long pour le FC Metz. Ce jeudi en conférence de presse, Stéphane Le Mignan faisait le point infirmerie. "Pour cette rencontre face à Lyon, Malick Mbaye et Joseph Mangondo sont toujours indisponibles", a-t-il déclaré. Jessy Deminguet, qui ressent une gêne au talon, et Cheikh Tidiane Sabaly (genou) sont incertains pour ce deuxième match de championnat." Si le FC Metz devra combler l'absence de ces quatre joueurs, il pourra, en revanche, compter sur le retour de son cadre et capitaine Gauthier Hein.

Retour du capitaine Gauthier Hein

Le joueur offensif était suspendu lors de la première journée du championnat des Grenats face à Strasbourg (défaite 1-0). Il ne sera pas de trop pour tenter de profiter des espaces laissés sur des contres rapides. Ce samedi (21h05), Metz ne devrait pas se jeter à l'abordage comme le pense Paulo Fonseca, mais vient à Décines avec quelques ambitions. "L'adversaire sera différent, le contexte aussi. Nous gardons toujours en tête cette idée de progresser, notamment dans l'utilisation du ballon, a poursuivi le coach messin. Je pense que nous sommes capables de faire mieux. Il faut gagner en qualité, prendre des risques et avancer." Le faire contre l'OL est-il vraiment le meilleur des moments ?