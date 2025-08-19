Actualités
Gauthier Hein, joueur du FC Metz
Gauthier Hein, joueur du FC Metz (LFP)

Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • En marge de la rencontre face à l'OL ce samedi (21h05), le FC Metz retrouvera son ailier droit et capitaine Gauthier Hein.

    Difficile de trouver ses repères sans son cadre et capitaine. C'est peut-être ce qui a pêché pour Metz à domicile face à Strasbourg lors de la première journée du championnat (0-1). En effet, il a dû composer avec la suspension de Gauthier Hein, devenu porteur du brassard à l'intersaison après le départ de Matthieu Udol à Lens. Formé au club, l'ailier est revenu voilà un an dans le Grand Est, après un passage de quatre ans à Auxerre.

    Le footballeur de 29 ans sera bien du voyage dans le Rhône samedi (21h05), mais les joueurs de Stéphane Le Mignan devront combler certains forfaits. Les blessures de Malick Mbaye (blessure au pied), Joseph Mangondo (blessure au genou), déjà. Kévin Van Den Kerkhof, lui, est en instance de transfert en Belgique et pourrait donc manquer cette affiche.

    L'OL en quête d'une série

    Fraîchement promus en Ligue 1, les Messins chercheront à lancer leur saison en engrangeant leurs premiers points. Un défi pour les Grenats, privés d'au moins deux éléments, dans un Parc OL impatient à l'idée de retrouver son équipe. D'autant que les hommes de Paulo Fonseca sont en quête d'un six sur six inédits depuis 2019.

    Après son succès à Lens (0-1), l'Olympique lyonnais aimerait initier une bonne dynamique pour cette première à domicile. Faire le plein de confiance avant le choc des Olympiques le 31 août dans l'antre décinoise (20h45). Mais avant d'y penser, ce duel face à Metz donnera de nouvelles indications sur les capacités de cet effectif.

    1 commentaire
    1. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - mar 19 Août 25 à 16 h 09

      Il sera le trublion principal, le perturbateur à suivre de près.
      Une défaite à domicile lors d'un derby (ou tout comme, qui plus est), les messins vont venir avec le bus et feront partir en contre des flèches dans le dos de Niakhaté, c'est certain.
      Attention...

      Signaler

