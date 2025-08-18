L’OM sans Rabiot et Rowe contre l’OL ?

Dans deux semaines, l’OL reçoit l’OM pour le premier gros choc de cette saison de Ligue 1. Le club marseillais pourrait bien se retrouver sans Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, sanctionnés sportivement après leur altercation à Rennes.

La Ligue 1 n’a repris que depuis 90 minutes pour les 18 clubs qu’il y a déjà des mélodrames chez certains. L’OL aurait pu faire partie de cette catégorie vu le début d’été chaotique, mais c’est finalement avec un plein de sérénité que la formation rhodanienne prépare la venue du FC Metz ce samedi au Parc OL. La venue du promu peut permettre de signer un six sur six et donc de faire le plein de confiance avant le gros choc de la fin août. C’est en effet l’OM qui se présentera à Décines pour ce qui devrait être le deuxième rendez-vous des 75 ans du club lyonnais. Et pour l’OM, on ne peut pas dire que la saison a commencé sous les meilleurs auspices. Malgré une préparation avec aucune défaite, le club phocéen a perdu à Rennes, malgré une supériorité numérique pendant une heure.

Un don pour se faire pardonner ?

À ce résultat négatif s’est greffée une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire après la rencontre. Un front contre front entre les deux joueurs afin de mettre les choses à plat, mais qui ne restera pas sans conséquence. D’après RMC Sport, l’international français et l’Anglais vont se voir temporairement exclus des activités de l’équipe première. Aucune durée n’a été précisée, mais est-ce que l’OM pourrait se présenter sans ces deux joueurs à Décines ? Ce seraient des choix forts, mais il reste encore deux semaines et bien des choses peuvent se passer d’ici là. Néanmoins, l’ambiance n’est pas forcément au beau visage dans le sud de la France après seulement une journée.