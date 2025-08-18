Actualités
Adrien Rabiot, joueur de l'OM
Adrien Rabiot, joueur de l’OM (@OM)

L’OM sans Rabiot et Rowe contre l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dans deux semaines, l’OL reçoit l’OM pour le premier gros choc de cette saison de Ligue 1. Le club marseillais pourrait bien se retrouver sans Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, sanctionnés sportivement après leur altercation à Rennes.

    La Ligue 1 n’a repris que depuis 90 minutes pour les 18 clubs qu’il y a déjà des mélodrames chez certains. L’OL aurait pu faire partie de cette catégorie vu le début d’été chaotique, mais c’est finalement avec un plein de sérénité que la formation rhodanienne prépare la venue du FC Metz ce samedi au Parc OL. La venue du promu peut permettre de signer un six sur six et donc de faire le plein de confiance avant le gros choc de la fin août. C’est en effet l’OM qui se présentera à Décines pour ce qui devrait être le deuxième rendez-vous des 75 ans du club lyonnais. Et pour l’OM, on ne peut pas dire que la saison a commencé sous les meilleurs auspices. Malgré une préparation avec aucune défaite, le club phocéen a perdu à Rennes, malgré une supériorité numérique pendant une heure.

    Un don pour se faire pardonner ?

    À ce résultat négatif s’est greffée une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire après la rencontre. Un front contre front entre les deux joueurs afin de mettre les choses à plat, mais qui ne restera pas sans conséquence. D’après RMC Sport, l’international français et l’Anglais vont se voir temporairement exclus des activités de l’équipe première. Aucune durée n’a été précisée, mais est-ce que l’OM pourrait se présenter sans ces deux joueurs à Décines ? Ce seraient des choix forts, mais il reste encore deux semaines et bien des choses peuvent se passer d’ici là. Néanmoins, l’ambiance n’est pas forcément au beau visage dans le sud de la France après seulement une journée.

    à lire également
    Les supporters du FC Metz
    Metz avec ses supporters samedi au Parc OL ?
    5 commentaires
    1. Avatar
      Kelirv2304 - lun 18 Août 25 à 18 h 35

      Vraiment pour dire de faire un article ..
      Le match est dans 2 semaines.. Y a pas 1% de chance que les 2 joueurs soient sanctionnés autant de temps pour si peu.

      Bref concentrons nous sur nous même

      Signaler
      1. OLsan
        OLsan - lun 18 Août 25 à 19 h 07

        Heu… front contre front, c’est 9 mois, non ?

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - lun 18 Août 25 à 19 h 10

          Seulement lorsque cela concerne l'OL.

    2. Avatar
      brad - lun 18 Août 25 à 19 h 13

      Impossible ils seront là, Benatia veut pas subir le courroux de Véronique.........

      Signaler
    3. florentdu42
      florentdu42 - lun 18 Août 25 à 19 h 24

      Ça n arrivera pas, ils seront bien présents, je n en doute pas.

      Et puis, je trouve que ça fait beaucoup parler ce qui s est passé à Marseille.
      Des engueulades de vestiaires ça arrive

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adrien Rabiot, joueur de l'OM
    L’OM sans Rabiot et Rowe contre l’OL ? 18:25
    Les supporters du FC Metz
    Metz avec ses supporters samedi au Parc OL ? 17:20
    Eugénie Le Sommer a marqué pour son premier match avec Toluca
    Lair aimerait que l’OL Lyonnes "redonne quelque chose" à Le Sommer 16:30
    Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
    Mercato : Geubbels recroisera l'OL avec le Paris FC 15:40
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier au sifflet d'OL - Metz samedi à Décines 14:50
    Jeff Reine-Adelaïde à l'entraînement de l'OL
    Nouvelle blessure au genou pour Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL) 14:00
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    À 15 jours de la fin du mercato, quelle priorité pour l'OL ? 13:15
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL : Morton continue de se fondre dans le collectif 12:30
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL à Hambourg
    Avant Metz, profitez d'un bon plan OL 11:45
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Guardiola dithyrambique envers Cherki (ex-OL) 11:00
    Vignette de l'émission TKYDG
    OL - TKYDG : pas de reprise ce lundi pour "Tant qu’il y aura des Gones" 10:15
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    À Bollaert, les supporters de l’OL ont donné de la voix 09:30
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    Ligue 1 : l’OL n’avait plus gagné d’entrée depuis deux saisons 08:45
    Les joueurs de l'OL contre Hambourg
    OL : après Lens, vivons heureux, vivons cachés 08:00
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Descamps, une prestation solide avant de retrouver le banc ? 07:30
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : les résultats du week-end 17/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif s’exprime sur son départ de Majorque 17/08/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Pierre Sage encense Malick Fofana 17/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut