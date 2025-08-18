Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Mercato : Dominik Greif signe à l'OL pour quatre saisons

  • par Antoine Lio
  • 5 Commentaires

    • Après de longues négociations, Dominik Greif s'engage officiellement à l'Olympique lyonnais pour quatre saisons. Le gardien a signé son contrat ce lundi soir.

    Enfin... Le dénouement est tombé, Dominik Greif défendra bien les cages de l'OL la saison prochaine. Un consensus a été trouvé entre les deux parties et l'OL n'aura pas lâché la patte des dirigeants de Majorque. Vainqueur du bras de fer, Dominik Greif a signé ce lundi soir pour quatre ans dans la capitale des Gaules.

    Le portier slovaque avait exprimé le souhait de rejoindre Décines, lui qui était en fin de contrat dans un an en Espagne. Vœu exaucé pour Greif qui a atterri dimanche entre Rhône et Saône pour un montant de quatre millions d'euros de part fixe, ainsi que des bonus pouvant aller jusqu’à 1,25M€. Le club espagnol conserve un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

    Une semaine pour être titulaire contre Metz ?

    Après la signature d'Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Šulc, Tyler Morton et le prêt d'Adam Karabec, la sixième recrue est un gardien. Poste recherché depuis un certain temps après le départ de Lucas Perri pour Leeds.

    Bien qu'il soit arrivé à Lyon dimanche, rien n'assure que Dominik Greif disputera son premier match au Parc OL ce samedi 23 août face à Metz (21h05). Ce serait alors de nouveau Rémy Descamps, auteur de bonnes prestations durant les amicaux et titulaire face à Lens, qui assurerait le rôle de dernier rempart. En tout cas, à quinze jours de la fin du mercato, l'OL continue d'affiner son effectif.

    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 18 Août 25 à 21 h 10

      Le double mètre gardera les buts lors du prochain match ?

      Signaler
    2. Avatar
      ggs - lun 18 Août 25 à 21 h 11

      Je reste perplexe sur cette recrue

      Signaler
    3. Avatar
      regard01 - lun 18 Août 25 à 21 h 13

      Encore le DC polonais, un attaquant si Fofana est transféré et la doublure de Mikautadze.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - lun 18 Août 25 à 21 h 41

      si le greffe ne prend pas , on sait qu'on pourra compter sur Descamp , ce qui est plutot rassurant

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - lun 18 Août 25 à 22 h 24

        *la greffe
        *Descamps

        Bienvenue à Dominík !

        Signaler

