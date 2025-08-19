Amandine Bouchard au sifflet d’OL Lyonnes - London City

Après deux amicaux victorieux, l’OL Lyonnes se frotte au London City Lionesses jeudi (19h). Pour ce match entre deux formations de Kynisca, la holding de Michele Kang, l’arbitre de la rencontre sera Amandine Bouchard.

Il n’y a pas que les garçons qui profitent de la préparation estivale pour affronter des équipes du même giron. Les Fenottes prennent désormais le pli. Quand l’OL a affronté le RWDM Brussels à la mi-juillet, l’OL Lyonnes se frottera au London City Lionesses, autre formation qui appartient à Michele Kang. Ce "Kangico" se tiendra sur la pelouse du terrain Gérard Houllierou au centre d’entraînement. Il se fera avec du public pour la première fois de l’été. Ce sera l’occasion de voir les premiers pas de plusieurs des recrues estivales.

Premier match en public

Certaines ont déjà deux matchs dans les jambes, comme Korbin Albert ou Lily Yohannes, tandis que d’autres prennent petit à petit leurs marques au sein du vestiaire lyonnais. Cette affiche contre les anciennes Fenottes que sont Saki Kumagai et Daniëlle van de Donk sera l’occasion de monter le curseur, deux jours avant de prendre la direction de l’Allemagne pour le stage d’été. À 19h jeudi, Amandine Bouchard donnera donc le coup d’envoi du troisième amical des Lyonnaises. L’arbitre française sera assistée par Cyndelle Aggoune et Lauren Perret.