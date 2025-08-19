OL : Descamps, Greif... remue-ménage chez les gardiens

L'OL a beaucoup bougé au poste de gardien de but cet été. Départ de Lucas Perri, prêt de Justin Bengui, arrivée de Dominik Greif... Et les mouvements ne sont peut-être pas terminés.

Élu homme du match face à Lens (0-1), Rémy Descamps a été dans la lignée de sa présaison. L'ancien Nantais a largement respecté les consignes du staff, à savoir relancer court, tout en réalisant les interventions nécessaires. Du travail bien fait comme on dit, mais a priori insuffisant pour convaincre l'OL de l'installer dans ce costume de numéro un.

Paulo Fonseca l'a confirmé voilà quelques jours, et son adjoint, Jorge Maciel, n'a pas vraiment dit autre chose. Il laisse néanmoins planer le doute pour la deuxième journée de Ligue 1. "Ce samedi (contre les Sang et Or), il y a eu un onze qui a démarré. Le week-end prochain (pour la réception de Metz), peut-être que d’autres vont débuter…"

Greif attendu dès samedi contre Metz ?

Un revirement dû au transfert Dominik Greif en provenance de Majorque. Une opération désormais officielle depuis lundi, pour un montant de quatre millions d'euros, sans les bonus. Arrivé dimanche à Lyon, le joueur de 28 ans avait d'ailleurs déjà dit au revoir à son ancienne formation. "Ce n’était pas normal que cela prenne autant de temps pour tout le monde, mais tout s’est bien terminé à la fin. Un chapitre se termine, j’aurai toujours une affection pour ce club."

On se dirige donc vers un nouveau portier titulaire du côté de l'Olympique lyonnais, après une saison de Lucas Perri. Le Brésilien est aujourd'hui à Leeds, et les Rhodaniens voulaient absolument le remplacer. "C'est un footballeur sûr, grand, avec un bon jeu au pied et très fort dans les airs. L'année dernière, il a été l'un des gardiens les plus remarquables de la Liga", le présente Juanmi Sánchez, journaliste à Ultima Hora.

Révélé grâce à la coupe

Suiveur du RCD Mallorca depuis 2021, il l'a vu grandir, le droitier étant présent depuis quatre ans au sein de l'effectif majorquin. Notre confrère raconte. "Il s'est fait remarquer tardivement à cause de pépins physiques. Lors de sa venue, il a souffert de problèmes de dos pendant un an, mais il est aujourd'hui complètement rétabli. Grâce à la Coupe du Roi 2023-2024, durant laquelle il a disputé toutes les rencontres, dont la finale contre l'Athletic Club, il a pris de la valeur. Il a ainsi gagné sa place de titulaire pour la saison suivante, explique-t-il. Mais entre les blessures et la concurrence avec Predrag Rajkovic, qui a été transféré l'été dernier à Al-Ittihad, il n'a pas eu la tâche facile."

Dominik Greif sort donc du meilleur exercice de sa carrière (37 apparitions, 7 invincibilités). Cela sera-t-il suffisant pour porter une défense que l'on sait sur courant alternatif ? Ce sera tout l'enjeu pour lui, dans cet OL ouvrant une nouvelle ère. "Il est parfaitement capable de jouer dans une équipe comme Lyon, assure Juanmi Sánchez. Il s'adapte rapidement et apprend la langue. De plus, il a déjà disputé des compétitions européennes avec le Slovan Bratislava." Principalement de la Ligue Europa, et un tour qualificatif en Ligue des champions en 2019.

Quid de l'avenir de Descamps et Patouillet ?

Évalué à 1m97, l'international slovène (cinq capes) se rapproche donc des mensurations d'un Lucas Perri. Mais ce dernier était assez irrégulier au pied, un point que Paolo Fonseca espère corriger avec cette recrue. Maintenant, cet achat vient encore alourdir la hiérarchie des portiers lyonnais.

Car quid de Rémy Descamps, qui veut être numéro un comme il l'a confié début août ? Son agent aussi l'évoquait dès le mois de juin. Cela présage-t-il d'un départ durant les deux dernières semaines de mercato ? La fenêtre se réduit en tout cas. Pour Mathieu Patouillet (21 ans) également, l'avenir est incertain, d'autant qu'il est en fin de contrat en juin 2026. Idem pour Lassine Diarra, que l'on a vu au début de la préparation.

Du mouvement est donc potentiellement attendu dans cette caste particulière des gardiens de but d'ici au 1er septembre. Sans parler de Justin Bengui, actuellement en prêt au RWDM Brussels, ou encore des jeunes Yvann Konan et Matthias da Silva, les néo-professionnels de 17 ans évoluant en réserve. Une situation à éclaircir.